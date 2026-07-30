BTS отказались от участия в Grammy

Музыканты приняли решение не участвовать в Grammy из-за новой категории для Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: @jimin.here

Южнокорейский бойз-бэнд BTS не будет подавать заявки на соискание премии Grammy. 69-я церемония запланирована на февраль 2027 года.

Все участники группы опубликовали у себя в Instagram один и тот же текст:

«Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию Grammy в этом году. Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам».

Чуть более месяца назад американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), вручающая Grammy, представила новую категорию — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Как пояснили в NARAS, награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop.

BTS несколько раз номинировались на Grammy в разных категориях, но ни разу не выигрывали. Все семеро участников — RM, Чин, Suga, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — с 2019 года состоят в NARAS. В интервью разных лет они называли получение Grammy одной из главных целей в карьере.

Ранее стало известно, что Grammy удалило все посты с BTS в своем Instagram аккаунте после заявления группы.