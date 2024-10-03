Эко-акция в рамках «Таза Қазақстан» прошла в урочище Кызылтас

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3 октября в области Жетісу в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» проведен ряд мероприятий.

Так, в городе Талдыкорган прошла экологическая акция «Қызылтас – Тасбақа». В мероприятии приняли участие заместитель акима области Диас Есдаулетов, аким города Ернат Базил, общественники, молодежь региона, эко-волонтеры, трудовые дружины «Жасыл ел».

В рамках эко-акции была установлена табличка о внесении уникальных петроглифов Кызылтас в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения.

В ходе мероприятия экоактивистка области Динара Бакирова выразила благодарность главе государства и руководству области за защиту памятников истории в виде уникальных петроглифов.

Напоминаем, что ранее аким области Бейбит Исабаев сделал заявление, что вместе с экологами, общественностью, компетентными органами приняты необходимые меры по сохранению горы «Черепаха» и наскальных петроглифов, в результате на законной основе освоение карьера остановлено и совместными усилиями в этом вопросе поставлена точка над «i».

Впечатлениями поделился председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана по области Жетісу, эковолонтер Ескендир Амандос: «Масштабная акция чистоты, проводимая на уровне страны, является важнейшим мероприятием. Не только молодежь, но и старшее поколение принимают активное участие, будучи примером во всем. Такие мероприятия очень хорошо воспитывают у подрастающего поколения любовь к природе и истории родного края, прививают ответственность перед родной землей и, конечно же, повышают экологическую культуру населения».

Кроме того, в городе Текели с участием члена Союза писателей Казахстана Торгын Турлыбаевой состоялся круглый стол на тему: «Жан мен тән тазалығы – рухани тазалықтың өзегі». Мероприятие собрало молодежь города, эко-волонтеров. В ходе круглого стола молодые люди обменялись мнениями о необходимости бережного отношения к природе, поддержания чистоты окружающей среды.

В целом в области Жетісу в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжаются мероприятия по уборке территории.

На сегодняшний день в эко-мероприятии, получившем огромную поддержку со стороны населения, приняли участие около 200 тысяч человек. Было задействовано 1 611 единиц спецтехники

Отметим, что с начала действия программы «Таза Қазақстан» в регионе вывезено 7 793 тонны мусора и посажено 30 726 деревьев.