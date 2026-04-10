Экоакция «Таза өлке – Ақкөл» прошла в Акколе

Таза Казахстан
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области, в лесопарковой зоне в районе городского стадиона, состоялась масштабная экологическая акция «Таза өлке – Ақкөл», организованная в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан», передает корреспондент Kazpravda.kz       

Фото предоставлено организаторами

Мероприятие проведено во исполнение поручений Главы государства, направленных на улучшение экологической ситуации и формирование экологической культуры общества. Главной целью акции стало благоустройство городской территории, улучшение санитарного состояния окружающей среды и воспитание бережного отношения к природе среди жителей региона. Акция объединила более 250 неравнодушных участников. В их числе - представители местных исполнительных органов, депутаты районного маслихата, сотрудники организаций образования,  военнослужащие, студенты, волонтёры и жители района.

С приветственными словами к участникам обратились аким Аккольского района Абдрахманов Биржан Тасболатович, депутат районного маслихата Кокен Назарбек, руководитель молодежного крыла «Жастар Рухы» партии Аманат Абдуллина Карина Дархановна,  а также  своим мнением о проводимой акции поделились и другие участники мероприятия.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что экологическая ответственность — это не только задача государства, но и вклад каждого гражданина в устойчивое развитие и повышение качества жизни.

Акция прошла в атмосфере единства, активной гражданской позиции и искренней заботы об окружающей среде.

Информационное сопровождение мероприятия обеспечено через официальные интернет-ресурсы акимата Аккольского района, а также социальные сети (Instagram, Facebook) с участием блогеров и общественных активистов.

Кроме того, проведена акция в социальных сетях «Өзіңнен баста» с участием молодежи, блогеров и эко-активистов.

Экологическая работа в регионе будет продолжена на системной основе в рамках реализации программы «Таза Қазақстан», объединяя всё больше жителей вокруг идеи чистоты, ответственности и любви к родному краю.

#Акколь #ТазаҚазақстан

