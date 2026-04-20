Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»

Студенты и профессорско-преподавательский состав Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева приняли участие в масштабном субботнике, организованном в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

Основной целью мероприятия стало сохранение окружающей среды, благоустройство территории университета и формирование экологической культуры. Заранее были определены ключевые участки для проведения работ.

В частности, очищены от мусора территория университета и прилегающие к студенческим общежитиям зоны, а также высажены саженцы деревьев возле студенческого спортивного центра. Администрация университета уделила особое внимание не только организации субботника, но и созданию комфортной и позитивной атмосферы для участников.

В акции принял участие председатель правления – ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков, который подчеркнул значимость подобных инициатив для формирования экологической культуры в студенческой среде:

«Республиканской акции «Таза Қазақстан» уделяется особое внимание со стороны Главы государства. Это важный шаг на пути формирования экологически ответственного общества. Евразийский национальный университет поддерживает подобные инициативы и вовлекает студентов и сотрудников в их реализацию. Участие молодежи в акции свидетельствует об их осознанной позиции и готовности вносить вклад в развитие экологической культуры общества», – отметил ректор.

Вместе со студентами и сотрудниками университета ректор также принял участие в посадке деревьев.

Для участников это мероприятие стало не просто субботником, а возможностью внести личный вклад в сохранение окружающей среды и проявить гражданскую ответственность.

По словам студентов, подобные акции не только объединяют людей, но и способствуют укреплению командного духа, формируют бережное отношение к окружающей среде и мотивируют соблюдать чистоту в повседневной жизни.

Евразийский национальный университет активно участвует в республиканской акции «Таза Қазақстан» и реализует собственные инициативы, направленные на формирование экологической культуры. В вузе утверждена политика устойчивого развития, в рамках которой регулярно проводятся мероприятия с участием студентов и преподавателей.

Такие инициативы способствуют повышению гражданской ответственности молодежи и подтверждают, что чистота страны — отражение национальной культуры.

Коллектив ЕНУ планирует и в дальнейшем поддерживать экологические проекты и продолжать проведение подобных мероприятий.