В рамках акции «Таза Қазақстан» студенты КазНУ приняли участие в экологическом субботнике

Студенты факультета географии и природопользования Казахского национального университета имени аль-Фараби провели субботник в Алматинском государственном природном заповеднике в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В работе по уборке под названием «Чистая природа – устойчивое будущее» приняли участие 150 студентов и профессорско-преподавательский состав факультета. В ходе субботника участники очистили территорию от мусора и приняли участие в ее благоустройстве.

Символично проведение акции в Талгарском регионе. Этот регион отличается уникальными природными ландшафтами и объектами мирового культурного наследия. Регион известен своим древним городом Талхиз, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе транснационального объекта «Сеть маршрутов коридора Чанъань – Тянь-Шань». Проведение природоохранных мероприятий на таких территориях способствует сохранению природного и культурного наследия Казахстана для будущих поколений.

В ходе экологической акции преподаватели факультета рассказали студентам о значении природы в жизни человека, актуальности охраны окружающей среды и роли экологических инициатив в достижении Целей устойчивого развития. Особое внимание было уделено вопросам сохранения биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов, повышения экологической ответственности и развития партнерства между образовательными и природоохранными организациями.

Отметим, мероприятие было организовано совместно Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Алматинским государственным природным заповедником.