В ущелье Аюсай прошел экологический субботник

Таза Казахстан
19
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Субботник был проведен в рамках реализации экологической программы «Таза Казахстан»

Цель мероприятия - очистка природных территорий, сохранение экосистемы национального парка и повышение экологической культуры среди жителей, сообщает Kazpravda.kz

Участники акции очистили территорию ущелья от бытовых отходов и высадили 100 саженцев лиственных, хвойных и плодовых деревьев, что внесет вклад в озеленение и укрепление природной среды Алматы.

Экологическое движение ECO Network в рамках проекта «Эко-Хаб» и проектного офиса акимата города организовало интерактивную экозону. Гости могли увидеть работу велошредера для переработки пластика, ознакомиться с изделиями из вторичного сырья и воспользоваться экобоксами для раздельного сбора отходов. В ходе акции собрано и направлено на переработку свыше 1000 пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

К инициативе присоединились более 500 человек - представители государственных органов, национального парка, Департамента полиции, вузов, экологических и общественных организаций, бизнес-сообщества, а также активные жители.

#акция #субботник #ущелье #Таза Казахстан

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Из «микро» – в сегмент МСБ
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
В Зайсанском районе построят водохранилище
Большие возможности и большая ответственность
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
Азарт, мастерство и гармония
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Повышая правовую грамотность населения
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Помощь, от которой хуже...
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Зеленый пояс на защите края
Члены АНК посадили на столичной аллее молодые ели
Чистоту наводим вместе
Партия AMANAT объявляет о старте road-эстафеты от Алматы до…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]