Цель мероприятия - очистка природных территорий, сохранение экосистемы национального парка и повышение экологической культуры среди жителей, сообщает Kazpravda.kz

Участники акции очистили территорию ущелья от бытовых отходов и высадили 100 саженцев лиственных, хвойных и плодовых деревьев, что внесет вклад в озеленение и укрепление природной среды Алматы.

Экологическое движение ECO Network в рамках проекта «Эко-Хаб» и проектного офиса акимата города организовало интерактивную экозону. Гости могли увидеть работу велошредера для переработки пластика, ознакомиться с изделиями из вторичного сырья и воспользоваться экобоксами для раздельного сбора отходов. В ходе акции собрано и направлено на переработку свыше 1000 пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

К инициативе присоединились более 500 человек - представители государственных органов, национального парка, Департамента полиции, вузов, экологических и общественных организаций, бизнес-сообщества, а также активные жители.