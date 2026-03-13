Подведены итоги реализации концепции «Таза Қазақстан» за 2025 год

Таза Казахстан
42
Дана Аменова
специальный корреспондент

В 2025 году в РК продолжена реализация Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2026 годы, направленной на формирование экологически ответственного поведения граждан, повышение уровня экологического сознания населения и развитие культуры бережного отношения к окружающей среде.

Фото: пресс-служба Минэкологии

Мероприятия по благоустройству общественных пространств, посадке деревьев и улучшению санитарного состояния территорий проводились во всех регионах страны при активном участии населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Работа также охватывала ключевые направления: формирование экологического мышления и ответственного поведения, развитие экологического образования, а также экологическое просвещение и информационное сопровождение.

Одним из центральных направлений стала реализация общереспубликанской инициативы «Таза Қазақстан».

В рамках экологических акций, субботников и мероприятий по благоустройству в 2025 году собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено 1,1 млн. га территорий, участие приняли 6,9 млн. человек. Среди крупных экологических мероприятий – акции World Clean-up Day (356,2 тыс. участников) и «Марш парков» (218,4 тыс. участников).

Во всех регионах страны проведены конкурсы «Үлгілі ауыл» и «Таза аула» (для городов). Победителям вручили благодарственные письма, дипломы и ценные подарки. Итоги конкурсов широко освещались в средствах массовой информации и социальных сетях.

Проводимые мероприятия способствовали повышению экологической ответственности населения, вовлечению граждан в природоохранную деятельность и формированию экологически ответственного поведения в обществе.

Особое внимание уделяется профилактике экологических правонарушений и повышению экологической дисциплины.

В стране внедряются цифровые инструменты мониторинга.

По данным МВД, функционирует более 1,6 млн камер видеонаблюдения, из которых 577 тыс. подключены к Центрам оперативного управления и дежурным частям полиции.

Важным направлением остается развитие экологического образования. В конкурсе экологических проектов ProEko приняли участие 38 744 школьника. Продолжается развитие сети дошкольных организаций экологической направленности «Жасыл балабақша», в рамках которой в 2025 году функционировали 186 детских садов.

Также проведены республиканские конкурсы «Мен зерттеушімін», форум юных экологов «Табиғатты аяла», а в организациях образования реализуются мероприятия в рамках программы воспитания «Адал азамат».

В регионах страны проводились экологические акции, обучающие семинары и форумы для волонтеров.

Продолжает функционировать сервис подачи заявок через телеграм-чат-бот @TazaQazBot, позволяющий гражданам сообщать о проблемах благоустройства и экологических нарушениях. В 2025 году через сервис поступило 26 137 обращений, большинство из которых связано с вопросами уборки территорий, благоустройства улиц и вывоза бытовых отходов.

Кроме того, в сентябре 2025 года в г. Астане начал работу первый Эко-хаб, направленный на развитие экологической культуры и продвижение практик раздельного сбора отходов.

В целом реализованные мероприятия способствовали повышению экологической осведомленности населения, развитию экологического волонтерства и вовлечению граждан в решение экологических вопросов.

Работа по реализации Концепции «Таза Қазақстан» будет продолжена и в текущем году.

#итоги #концепция #реализация #«Таза Қазақстан»

