Фото: ERG

Соответствующее соглашение заключили на полях III Межрегионального форума ECOJER «Экология и производство: путь к устойчивому будущему».

Аудит не страшен

Экологическая инспекция ожидает Павлодарский алюминиевый завод АО «Алюминий Казахстана» и Казахстанский электролизный завод. Об этом стало известно сегодня: ERG подписала соответствующе соглашение с одним из мировых лидеров в области экспертной оценки – компанией SGS. У нее серьезнейшая репутация в области инспекционных услуг, сертификации и экспертизы. Достаточно сказать, что выводы о состоянии дел на павлодарских градообразующих заводах будет делать международная команда со специалистами из Казахстана, Бельгии, ОАЭ и России. Основная цель – оценка соответствия деятельности предприятий экологическим стандартам Европейского парламента и Совета ЕС в области промышленных выбросов и наилучших доступных технологий.

«Понимая свою ответственность перед родными регионами в части экологизации производства и следуя миссии нашей Компании, мы инициировали проведение независимого экологического аудита на предприятиях Группы. Для нас было принципиально важно привлечь экспертов мирового уровня, поэтому мы обратились в SGS», – подчеркнул генеральный директор ERG Kazakhstan Серик Шахажанов в ходе III Межрегионального форума ECOJER «Экология и производство: путь к устойчивому будущему».

Отметим, что законодательство Казахстана с недавних пор не обязывает предприятия проводить такую инспекцию. Как отметил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, практика доказала, что требования не гарантируют объективных результатов, а бизнес вынужден нести затраты. Сегодня предприятия сами инициируют проведение экологического аудита. И на это готовы прежде всего ответственные компании, стремящихся к развитию и прозрачности.

Оценка необходима

Ранее первым в Казахстане прошел добровольный международный экологический аудит от SGS Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром», входящий в ERG. Сейчас подводятся итоги. Аудит охватил ключевые подразделения завода – плавильные цехи, цех подготовки сырья и переработки отходов, где эксперты SGS проверяли документацию, осматривали производственные площадки, проводили процедуру витнессинга - отбор проб воздуха, воды и почвы с последующим лабораторным анализом, а также контролировали проведение инструментальных измерений. Теперь не менее тщательная проверка ожидает и флагманов алюминиевого производства.

«Благодарим АО «ТНК «Казхром» и ERG за доверие к SGS и проявление лидерства. Проведение добровольного экологического аудита позволяет нашим клиентам минимизировать риски несоответствия природоохранному законодательству, а также наметить шаги по соответствию лучшим отраслевым практикам в области охраны окружающей среды. Уверены, что результаты проведенного экологического аудита будут полезны для АО «ТНК «Казхром» и ERG, послужат основой для повышения экологической результативности компании и формирования эффективной экологической стратегии в дальнейшем», - отметил менеджер направления «Экология» по Казахстану и Каспийскому суб-региону компании SGS Илья Корляков.

Напомним, в 2018 году ERG разработала и приняла Экологическую стратегию до 2030 года и успешно реализует ее. Она охватывает все основные направления деятельности: горный передел, металлургию и энергетику. Благодаря внедрению наилучших доступных технологий, например, гибридных фильтров, снижаются объемы выбросов твердых веществ до высоких стандартов. Достигнутый показатель на данный момент - 15%.

«Результаты независимого аудита также лягут в основу нашей Экологической стратегии, которая сама по себе не является закостенелой. Мы реагируем на изменения и дорабатываем документ ради развития», - говорит менеджер по стратегическому развитию охраны окружающей среды Евразийской Группы Дмитрий Суханов.

Эта важная инициатива ERG напрямую реализует поручение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости проведения регулярного экологического аудита промышленных предприятий.