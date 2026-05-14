Казахстан в полном объёме покрывает внутреннюю потребность в дорожном битуме. Этого удалось достичь благодаря реализации проекта по расширению мощностей завода Caspi Bitum — переработка нефти увеличена с 1 до 1,5 млн тонн в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В результате объёмы производства дорожного битума выросли с 500 до 750 тыс. тонн ежегодно. Проект стал первым мероприятием, реализованным в рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана, разработанной Министерством энергетики РК.

В настоящее время в стране функционируют 4 завода общей мощностью 1,6 млн тонн в год. По данным Министерства транспорта и КазАвтоЖол, потребность внутреннего рынка в 2026 году составляет порядка 1,1 млн тонн.

Таким образом, действующие производственные мощности полностью обеспечивают потребности Казахстана в дорожном битуме.

Завод Caspi Bitum готов производить битум в достаточном количестве при наличии заявок со стороны дорожно-строительных компаний.

Реализованные меры позволят обеспечить стабильное снабжение дорожно-строительной отрасли отечественным битумом, снизить зависимость от импорта и повысить устойчивость внутреннего рынка нефтепродуктов.