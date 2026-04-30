Крупнейший в Центральной Азии завод по глубокой переработке кукурузы запустят в Казахстане

В Туркестанской области продолжается строительство завода «Казкрахмал». Предприятие стоимостью 35 млрд тенге станет первым в стране и крупнейшим в Центральной Азии комплексом по глубокой переработке кукурузы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Проект направлен на развитие перерабатывающей промышленности и диверсификацию экономики региона. Его реализация осуществляется в два этапа. На первом этапе создана базовая инфраструктура для приемки, сушки и хранения зерна. В настоящее время эти мощности уже запущены в эксплуатацию. На втором этапе ведется активное строительство производственного комплекса глубокой переработки.

После полного запуска завод будет перерабатывать до 150 тысяч тонн кукурузы в год и выпускать порядка 26 видов продукции. В их числе — пищевая глюкоза, мальтозный сироп, кукурузное масло, крахмал и комбикорма. Производство будет организовано по принципу безотходного цикла и с использованием исключительно натурального сырья без ГМО.

Одним из ключевых вопросов реализации проекта остается формирование устойчивой сырьевой базы. В этой связи в регионе проводится работа по расширению посевных площадей кукурузы. Новые участки под культуру осваиваются в Шардаринском, Жетысайском и Мактааральском районах Туркестанской области.

Технологическая оснащенность предприятия достигает уровня автоматизации около 80%, что позволит обеспечить высокий контроль качества продукции, снизить производственные издержки и повысить конкурентоспособность выпускаемых товаров. В рамках проекта также внедряются передовые международные технологии и привлекается опыт зарубежных специалистов.

Продукция завода ориентирована как на внутренний рынок Казахстана, включая пищевую и фармацевтическую промышленность, так и на экспорт в страны Азии и Европы. Кукурузный крахмал, сиропы и другие производные широко используются в различных отраслях промышленности, что открывает предприятию значительный экспортный потенциал.

В перспективе планируется увеличение мощности предприятия до 300 тысяч тонн переработки в год, а также расширение международного партнерства более чем с 100 компаниями по всему миру.