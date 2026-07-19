Экономист Ануар Нуртазин: Важно превратить региональное лидерство в конкурентное преимущество

Почему международный капитал выбирает Казахстан, какую роль в отношениях с Китаем играет транспортно-логистический потенциал страны и что необходимо для сохранения регионального лидерства - в интервью с экономистом Ануаром Нуртазиным

Фото: из личного архива А.Нуртазина

$306 млрд составил ВВП Казахстана по итогам 2025 года. На фоне этого и ряда других экономических показателей аналитики китайского делового издания All China Review назвали страну безоговорочным лидером Центральной Азии. Для сравнения приводятся данные стран региона, которые Казахстан обошёл по всем ключевым параметрам. На днях на сайте издания вышла статья, посвящённая развитию Центральной Азии.

В ходе рабочего визита в КНР глава государства подчеркнул, что стратегическая цель Казахстана – сделать страну основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. К слову, китайские аналитики всё чаще называют Казахстан экономическим лидером Центральной Азии и главной платформой для долгосрочного присутствия Пекина в регионе. Масштаб экономики, объём привлеченных инвестиций, развитая финансовая инфраструктура и стратегическое расположение действительно выделяют страну среди соседей.

- Ануар Абаевич, Китай всё чаще рассматривает Казахстан как ключевого партнёра в Центральной Азии. Что именно делает нашу страну главным экономическим и стратегическим центром региона в глазах Пекина?

- Когда мы говорим о Казахстане и его роли в Центральной Азии, важно понимать одну вещь: это уже не вопрос нашего экономического самоощущения, а вопрос того, как нас оценивают крупнейшие мировые державы и крупнейшие мировые экономики.

Именно поэтому сегодня особенно показательно, что китайские аналитики всё чаще называют Казахстан безусловным экономическим лидером региона и рассматривают его как главную платформу для долгосрочного присутствия Китая в Центральной Азии.

Это не политический комплимент, а, скорее, прагматичный инвестиционный расчёт. Необходимо понимать, что Китай очень жёстко регулирует свою инвестиционную политику, вместе с тем и Казахстан выстраивает деловые отношения, которые выгодны прежде всего нам.

Сегодня для Пекина Казахстан – это крупнейшая экономика региона, развитая финансовая система, главный транспортный коридор между Китаем и Европой, а также наиболее предсказуемая инвестиционная юрисдикция.

- Сегодня Казахстан обеспечивает значительную часть экономики Центральной Азии и привлекает основную долю иностранных инвестиций. Можно ли говорить, что страна уже стала «точкой входа» для международного капитала в регион?

- Мы можем говорить о том, что экономика Казахстана по итогам прошлого года достигла порядка $306 млрд и составляет более половины всей экономики Центральной Азии. При этом на Казахстан приходится свыше 70% накопленных прямых иностранных инвестиций в регионе более $150 млрд.

Фактически международный капитал уже сделал свой выбор и проголосовал за Казахстан деньгами. Страна действительно рассматривается как основная точка входа в Центральную Азию.

У нас наиболее развитая в регионе банковская система, действует Международный финансовый центр «Астана», сформирована более зрелая правовая и финансовая инфраструктура, накоплен значительный опыт реализации проектов с глобальными инвесторами.

Фактически Казахстан сейчас позиционирует себя как экономический хаб, через который международный капитал может входить в Центральную Азию, а затем масштабироваться на соседние рынки.

- Китайские компании вложили в Казахстан больше средств, чем в другие страны Центральной Азии. Какие направления сотрудничества с КНР имеют наибольший потенциал в ближайшие годы?

- Не случайно именно в Казахстан Китай направил крупнейший объём инвестиций в Центральной Азии. Особое значение для КНР имеет транспортно-логистический потенциал нашей страны. Важно, чтобы сотрудничество между нами развивалось с акцентом на создание совместных технологических и производственных цепочек.

Причём речь должна идти не просто о создании отдельных производств, а о предприятиях с высокой производительностью и высокой добавленной стоимостью. Это должно отражаться и на доходах людей, занятых на таких предприятиях.

Именно такое направление сотрудничества способно, как говорят американцы «attract and retain» – привлекать и удерживать лучшие кадры в Казахстане. От этого в конечном счёте будет зависеть и качество позиционирования Китая в нашей стране.

Значительная часть сухопутных грузов между Китаем и Европой проходит через Казахстан. Какую роль транспортно-логистический потенциал страны играет в укреплении её геополитического значения?

Сегодня около 90% сухопутных грузов между Китаем и Европой проходят через Казахстан. Речь идёт именно о сухопутном направлении и этот маршрут необходимо расширять и совершенствовать. Да, сухопутные перевозки могут быть дороже морских, но мы понимаем, что глобальные морские маршруты контролирует далеко не Китай. Поэтому сухопутный коридор приобретает для Пекина крайне важное значение.

Географическое положение Казахстана позволяет ему выступать ключевым связующим звеном между КНР и Европой. Но важно не ограничиваться только транзитом. Сам по себе статус транспортного коридора не гарантирует долгосрочного экономического эффекта.

Казахстану необходимо использовать свое географическое положение для развития перерабатывающей промышленности, логистических сервисов и производств, ориентированных на международные рынки. Тогда транспортный потенциал будет работать не только на рост грузопотока, но и на развитие национальной экономики.

- Если сравнивать Казахстан с другими странами региона, какие преимущества позволяют ему сохранять лидерские позиции и что необходимо сделать, чтобы этот статус укрепился в долгосрочной перспективе?

- Лидерство Казахстана объясняется не каким-то одним преимуществом, а их сочетанием. Это крупнейшая экономика региона, наиболее высокий уровень доходов населения, доминирующая доля иностранных инвестиций, выгодное географическое положение, доступ к различным рынкам и репутация надежного партнёра.

Однако важно понимать: Казахстан уже добился лидерства, но самое сложное – его сохранить.

Нам необходимо переходить от экспорта ресурсов к экспорту готовой продукции, знаний и интеллектуального капитала. Нужно ускорять развитие промышленности, формировать собственную научную школу, усиливать науку, масштабировать производство и создавать целостную производственную систему.

Именно от способности провести такую трансформацию будет зависеть, сможет ли Казахстан сохранить статус не только экономического и финансового, но и технологического лидера Центральной Азии.

В XXI веке выиграют не обязательно самые крупные экономики, а те страны, которые смогут быстрее остальных трансформироваться. И здесь у Казахстана появляется исторический шанс превратить своё региональное лидерство в долгосрочное глобальное конкурентное преимущество.

Иногда действительно полезно посмотреть на себя глазами внешнего аналитика, экономиста или инвестора. Сегодня Китай рассматривает Казахстан через призму долгосрочных инвестиционных решений. По крайней мере, мы именно так оцениваем происходящее. Ведь деньги, как известно, редко ошибаются.

- Какое значение для укрепления позиций Казахстана в Центральной Азии, по Вашему мнению, имеют приоритеты страны, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым на Всемирной конференции по искусственному интеллекту?

Об искусственном интеллекте сегодня говорят очень много, хотя далеко не все до конца понимают, что он собой представляет. Поэтому важны не сами заявления об ИИ, а то, как быстро сможет Казахстан встроиться в происходящую глобальную технологическую трансформацию.

Если наша страна сможет использовать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и новых технологий для развития собственной промышленности, науки и человеческого капитала, это позволит закрепить за Казахстаном статус не только экономического и финансового, но и технологического лидера Центральной Азии.

Приоритеты, обозначенные Президентом, имеют значение именно в этом контексте. Казахстан демонстрирует, что намерен не просто пользоваться готовыми технологиями, а участвовать в формировании новой технологической экономики. Но для реализации этих задач недостаточно только международных соглашений. Необходимы собственная научная школа, квалифицированные специалисты, современная промышленная база и способность масштабировать инновационные решения внутри страны. Только тогда технологическое сотрудничество сможет стать реальным конкурентным преимуществом Казахстана.

- Благодарим вас за беседу.