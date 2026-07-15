Исполнение поручений Президента: рост ВВП, приток частных инвестиций и поддержка ОТП

Какие системные реформы стоят за новыми показателями и как государственные меры поддержки меняют условия для ведения бизнеса в Казахстане – в обзоре редакции сайта Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации национальной экономической модели правительством принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности, улучшению бизнес-климата и привлечению инвестиций. Особое внимание уделяется запуску нового инвестиционного цикла, созданию честной конкурентной среды и выстраиванию предсказуемой налогово-бюджетной политики.

Сегодня экономический рост подкрепляется динамичным развитием реального сектора, диверсификацией производства и укреплением транспортного потенциала. Государством системно обеспечиваются социальные обязательства по повышению выплат, расширяется спортивная инфраструктура на местах, а также создаются условия для гарантированного сбыта продукции отечественных предприятий через механизмы долгосрочных контрактов.

По итогам 6 месяцев 2026 года эта работа показала устойчивый результат. Главным драйвером макроэкономической стабильности стали инвестиции в основной капитал, объем которых превысил 9,5 трлн теңге, при этом частные вложения показали опережающий рост на 21,4%.

Существенный вклад в рост вносит снижение административного давления на бизнес, трехкратное сокращение сроков госзакупок и внедрение цифровизации. Одновременно в Казахстане развернута реализация новых Налогового и Бюджетного кодексов, которые призваны создать более благоприятные условия для реального сектора и усилить контроль за расходованием государственных средств.

Экономика Казахстана ускоряет темпы: за счет чего обеспечен рост ВВП на 4,1%?

По итогам первого полугодия текущего года, ВВП Казахстана показал рост на 4,1% благодаря устойчивому развитию ненефтяного сектора. Производство товаров в реальном секторе увеличилось на 5,1%, а сфера услуг прибавила 3,5%.

В разрезе отраслей лидирующие позиции по темпам роста сейчас прочно удерживает строительная отрасль, чьи показатели выросли сразу на 15,2%. Хорошую динамику показывает обрабатывающая промышленность – рост на 9,8%, а также сфера транспортных услуг – 7,1%. Положительная статистика сохраняется в торговле (+5,7%), услугах связи (+4,3%) и сельском хозяйстве (+4,4%). Совокупный вклад этих четырех ключевых отраслей обеспечивает около 85% всего роста ВВП республики.

Положительная динамика отмечается и в социальном секторе: после прошлогоднего спада реальные доходы населения в I квартале выросли на 0,1%. Стабилизации способствовало замедление годовой инфляции в июне до 10,3%. Для закрепления тренда принят Комплексный план повышения доходов, ориентированный на создание высокопроизводительных рабочих мест.

Основным драйвером, который двигает экономические показатели вперед, выступает инвестиционная активность. Общий объем капиталовложений в первом полугодии вырос на 9,6%, а в структуре инвестиций доля частного капитала достигла 87%. Качественный инвестиционный бум сейчас переживает сфера информации и связи, где объемы привлеченных средств увеличились сразу в 2,3 раза. Высокий интерес инвесторов также зафиксирован в строительном секторе (+38,7%), обрабатывающей промышленности (+33,3%), сельском хозяйстве (+24,6%) и сфере транспорта (+11,6%).

Высокие показатели демонстрирует и сектор внутренней торговли: за I полугодие ее объем увеличился на 15,3%, достигнув 36,2 трлн теңге. Оптовая торговля выросла на 6,6%, розничная – на 3,8%. Позитивный тренд подкрепляется и внешнеторговым направлением: за январь-май товарооборот республики составил $56,3 млрд, а импорт составил $26 млрд, что позволило сохранить уверенный положительный торговый баланс в размере более $4,4 млрд. При этом по итогам полугодия зафиксирован качественный рост несырьевого экспорта товаров и услуг – на 14,6%, до $14,9 млрд (в том числе экспорт обработанных товаров увеличился на 14,5% – до $11,8 млрд, экспорт услуг – на 14,8%, до $3,1 млрд).

Свобода вместо проверок: как реформа госконтроля и новые гарантии открыли второе дыхание для МСБ

Параллельно с ростом крупных производств в стране последовательно укрепляет свои позиции малый и средний бизнес. По данным Комитета государственных доходов за I полугодие, общее количество зарегистрированных субъектов предпринимательства в Казахстане достигло 2,9 млн, что на 499 тыс. или на 20,4% больше чем в начале 2026 года. В отраслевом разрезе фиксируется качественное перераспределение ресурсов в продуктивные сектора: наблюдается прирост количества малых юридических лиц в горнодобывающей промышленности (+2,9%), строительстве и сельском хозяйстве (+2,5%), информации и связи (+2,4%). При этом доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны достигла 40,9% по итогам 2025 года, а выпуск продукции составил 104,7 трлн теңге, что на 27,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Такая активность бизнеса во многом обусловлена системной работой Правительства по снижению административной нагрузки. Государство в корне изменило подход к контролю, перейдя от карательных мер к профилактике. В результате, по данным Генеральной прокуратуры, за прошлый год количество проверок бизнеса сократилось на 8,6%. Из законов уже исключено более 10 тыс. избыточных требований, а для недопущения нового давления применяется жесткий принцип «1 in 2 out», запрещающий вводить одну новую норму без отмены двух действующих. К настоящему моменту оптимизировано 49% отчетности бизнеса, а для оперативного взаимодействия МСБ с государством запущено удобное цифровое приложение «eGov Business».

К тому же, для предпринимателей государство усиливает финансовую поддержку. По итогам прошлого года льготным финансированием было охвачено около 9,5 тыс. проектов на сумму 1,6 трлн теңге. Сегодня активно задействуются новые инструменты: по программе «Өрлеу» предпринимателям предоставляются крупные займы под 12,6% на срок до 10 лет (на 1 июня поддержан 91 заемщик на 18,4 млрд теңге), а в регионах запущена программа «Іскер аймақ» со ставкой 13,2% для проектов обрабатывающей промышленности.

Чтобы расширить доступ бизнеса к заемным средствам и снизить зависимость от бюджетного финансирования, на базе фонда «Даму» были созданы два новых гарантийных фонда. Их приоритетом стали обрабатывающая промышленность, транспорт, логистика и образование. Этот механизм позволил активно вовлечь к кредитованию бизнеса средства коммерческих банков. По состоянию на 1 июня текущего года в рамках Гарантийного фонда-1 поддержку получили уже 1305 проектов на сумму 248,1 млрд теңге (из них выданные гарантии составили 125,5 млрд теңге), а по Гарантийному фонду-2 одобрено 8 крупных проектов на сумму 456,3 млрд теңге (размер выданных гарантий составил 99,1 млрд теңге). Весь процесс мониторинга эффективности распределения этих средств полностью автоматизирован в цифровой системе «Baqylauda».

Логическим продолжением политики защиты честного бизнеса стала кардинальная модернизация системы государственных закупок. Благодаря новому закону общие сроки процедур сократились в три раза – с 30 до 10 рабочих дней, а доля неконкурентных закупок из одного источника снизилась до 23%. Для всесторонней поддержки казахстанских товаропроизводителей внедрен обязательный аванс в размере 50%, освобождение от всех видов обеспечения контракта и снижение неустойки до 3%. Эта система уже приносит плоды: за шесть месяцев объем госзакупок составил 7,7 трлн теңге, при этом с отечественными производителями заключено 61532 договора на сумму 85,2 млрд теңге.

Казахстан аккумулировал 89% greenfield-проектов Центральной Азии

Важно отметить, что внедряемые Правительством реформы напрямую работают на реализацию задачи, поставленной Президентом, – к 2029 году удвоить объем ВВП страны до $450 млрд и обеспечить приток иностранного капитала в размере не менее $150 млрд. Чтобы зарубежные компании охотно инвестировали в нашу страну, запущен Инвестиционный штаб, который решает любые возникающие вопросы инвесторов на месте и в режиме реального времени. Для крупных проектов стоимостью свыше $60 млн предусмотрен инструмент Соглашения об инвестициях, гарантирующий стабильность законодательства республики в течение 25 лет. На сегодня заключено уже 62 таких соглашений.

Благодаря системному подходу Казахстан уверенно сохраняет статус ведущего инвестиционного направления в регионе. По данным ЭСКАТО ООН, в прошлом году республика привлекла $19 млрд в greenfield-проекты, что составило 89% от всех внутрирегиональных инвестиций в новые производства в Центральной Азии. Общий приток прямых иностранных инвестиций вырос на 14,4% и составил $20,5 млрд. В структуре ПИИ лидируют торговля ($4,8 млрд), обрабатывающая промышленность ($4,4 млрд) и горнодобывающий сектор ($3,4 млрд). В топ-5 ключевых инвесторов сегодня входят Нидерланды ($4,6 млрд), Россия ($2,9 млрд), Китай ($2,8 млрд), ОАЭ ($1,6 млрд) и Сингапур ($1,4 млрд), чьи вложения направлены на реализацию технологически сложных индустриальных и инфраструктурных проектов.

Какие изменения несет в себе новый Налоговый кодекс и как он защищает интересы граждан?

Важнейшим шагом на пути к созданию прозрачной и устойчивой экономической экосистемы стало введение в действие новых Налогового и Бюджетного кодексов. Новая налоговая политика ориентирована на всестороннюю поддержку реального сектора и справедливое распределение нагрузки.

Реформа уже приносит серьезные макроэкономические результаты: в первом полугодии доходы государственного бюджета увеличились почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельным фискальным драйвером выступили поступления по НДС, которые возросли почти в полтора раза, укрепив доходную базу страны.

Эффективность налоговых преобразований подтверждается и исполнением республиканского бюджета за первое полугодие: его доходы без учета трансфертов достигли 8,5 трлн тенге – 100,6% к плану, увеличившись на 24,6% или на 1,7 трлн тенге к прошлому году. Важным результатом вывода бизнеса из тени стал рост числа плательщиков НДС на 22,3 тыс. – до 158,2 тыс. субъектов. Для закрепления этого тренда утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы.

При этом базовая ставка КПН сохранена на уровне 20%, но для банковской деятельности она повышена до 25%, а для аграриев, напротив, установлена на льготном уровне в 3%. Базовая ставка НДС зафиксирована на отметке 16%, при этом введены пониженные ставки на медикаменты, учебную литературу и прессу. Порог обязательной регистрации по НДС изменен до 10 тыс. МРП.

В рамках реформы ИПН внедрена прогрессивная шкала – так называемый налог на сверхдоходы. Теперь граждане с высоким заработком будут платить повышенную ставку 15%, но только с той суммы, которая превышает 8,5 тыс. МРП или 36,7 млн теңге в год. Для обычных же зарплат ставка налога осталась прежней. При этом пенсионные выплаты из ЕНПФ теперь полностью освобождены от уплаты ИПН. Наряду с этим снижен на 30% и 50% транспортный налог для легковых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 и 20 лет, а размер социального вычета для лиц с инвалидностью первой и второй групп увеличен до 5 тыс. МРП. Сама система администрирования переходит на сервисную модель: общее количество налогов и сборов сокращено на 20%, а форм отчетности – на 30%. Для координации реформы принято 239 нормативных актов и развернута инфраструктура Проектного офиса.