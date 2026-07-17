Поддержка села и инвестиции в человека: как строят проактивную социальную систему в РК

В Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил благополучие граждан, доступность качественного образования и медицины, а также всестороннюю поддержку села главными ориентирами государственной политики. О ключевых механизмах, результатах работы и долгосрочных проектах в социальной сфере — в обзоре редакции Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Социальная поддержка: проактивная помощь, забота о семье и цифровой патронаж

Выполнение социальных обязательств перед гражданами остается ключевым приоритетом Правительства. Чтобы защитить доходы пожилых людей от инфляционных процессов, с 1 января 2026 года Правительство проиндексировало на 10% размеры солидарных пенсий и все пенсионные выплаты. На эти цели в текущем году из бюджета выделено почти 4,9 трлн теңге, что позволило охватить поддержкой порядка 2,6 млн казахстанских пенсионеров. В результате индексации минимальный размер совокупной пенсии вырос до 105 тыс. теңге, максимальный достиг 238 тыс. теңге, а средний показатель зафиксирован на отметке 198 тыс. теңге. При этом сама накопительная система демонстрирует высокую устойчивость: общая сумма накоплений в ЕНПФ достигла 25,7 трлн теңге, охватывая почти 69% занятого населения.

Наряду с поддержкой старшего поколения государство последовательно усиливает защиту семей с детьми, рассматривая инвестиции в материнство и детство как вклад в будущее страны. С начала 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%. Общий объем выделенных средств из республиканского бюджета составил 974 млрд теңге, что на 19,1% превышает уровень прошлого года. По состоянию на 1 июня данные государственные выплаты уже получили порядка 1,3 млн человек. Для поддержки молодых родителей и укрепления института семьи государство выплатило 29,6 млрд теңге в виде единовременного пособия на рождение ребенка для 149,8 тыс. человек. Еще 131,2 тыс. неработающих родителей ежемесячно получают помощь по уходу за ребенком до полутора лет на общую сумму 21 млрд теңге. Отдельное внимание уделяется многодетным матерям: государственные пособия получают 248,7 тыс. награжденных матерей на сумму 43,9 млрд теңге, а ежемесячная поддержка 636 тыс. многодетных семей составила 303,3 млрд теңге. В результате системных мер количество многодетных семей в стране за год выросло на 20,9 тыс. и достигло нового показателя.

Параллельно с этим государством планомерно укрепляется система обязательного социального страхования, которая помогает людям в сложных жизненных обстоятельствах. Социальные выплаты из ГФСС по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца также подняты на 10%. В общей сложности выплаты из страховой системы получили 896,3 тыс. человек на сумму 332,7 млрд теңге. Из них 25 млрд теңге направлено 92,7 тыс. граждан по утрате трудоспособности, а 66 тыс. семей, потерявших кормильца, получили помощь на 19,1 млрд теңге. Кроме того, система сработала как подушка безопасности при потере работы, выплатив 62,6 млрд теңге для 236,5 тыс. человек, поддержала 70,1 тыс. женщин в период беременности и родов на сумму 72,7 млрд теңге, а также направила 153,3 млрд теңге на уход за детьми для 431 тыс. получателей.

Адресная помощь и выравнивание возможностей остаются важной частью социальной справедливости. Так, АСП назначена 196,4 тыс. человек из 36,4 тыс. семей на сумму 17 млрд теңге, причем подавляющее большинство получателей – это дети и многодетные семьи. Для 61 тыс. детей дошкольного возраста из семей, получающих АСП, назначена дополнительная ежемесячная выплата. Пособия по инвалидности выросли на 10% для 545 тыс. человек, составив в среднем 87 тыс. теңге. Чтобы помощь не ограничивалась лишь денежными выплатами, Правительство активно формирует доступную среду: в рамках Концепции инклюзивной политики под нужды маломобильных граждан уже адаптировано порядка 30 тыс. объектов инфраструктуры, или 70% от плана на год. В 12 регионах идет строительство новых центров реабилитации, а в 10 городах заработали центры дневного пребывания для детей с аутизмом. Качество таких услуг теперь гарантируется обязательным лицензированием, введенным с прошлого года.

Рост доходов граждан и создание новых рабочих мест выступают главным результатом всей экономической политики.

При минимальной заработной плате в 85 тыс. теңге уровень безработицы удерживается на отметке 4,6% при 9,7 млн занятых граждан. На этом фоне государство задействует все каналы трудоустройства: по состоянию на июль работу получили 249,6 тыс. человек. Из них 69,9 тыс. нашли постоянные рабочие места на вакансиях, 69,8 тыс. охвачены активными мерами содействия занятости, 55,7 тыс. трудоустроены по инициативе «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей», а 5 тыс. человек привлечены на объекты инвестпроектов. Еще 182,3 тыс. человек прошли профориентацию, онлайн-обучение и курсы «Бастау Бизнес». Для старшеклассников от 14 лет запущен проект «Мои летние каникулы» на Enbek.kz, а прозрачность создания 426,6 тыс. новых рабочих мест по 3,3 тыс. инвестпроектам на 103,4 трлн теңге контролируется через платформу «Инновационный навигатор проектов». За работу во вредных условиях труда спецвыплаты получили 18,9 тыс. работников.

Переход к проактивной помощи опирается на сквозную цифровизацию. Собирая данные из разных ведомств, аналитическая система Smart Data Ukimet фиксирует в стране 6,2 млн семей. Чтобы оперативнее реагировать на жизненные проблемы граждан, в регионах открыто 158 Центров поддержки семьи. А через единую цифровую систему Family Service Management обработано более 30 тыс. обращений: 25 тыс. семей оперативно получили правовую и психологическую помощь, а 5 тыс. семей взяты под постоянный патронаж. Дополнительно в Шымкенте и Карагандинской области пилотируется Единая цифровая платформа мер господдержки, которая переводит оказание помощи от формального категориального принципа к оценке реальной нуждаемости семьи.

Здравоохранение: доступная медицина на селе, защита врачей и фармакологический суверенитет

Качественная социальная защита невозможна без доступной медицинской помощи, поэтому развитие здравоохранения – особенно на селе, стало одним из ключевых приоритетов Правительства. В рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации сельского здравоохранения в регионах уже построено и введено в эксплуатацию 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи, включая современно оснащенные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Ещё 12 медучреждений прошли полную модернизацию и теперь оказывают сельчанам специализированную многопрофильную помощь, избавляя их от необходимости ездить в областные центры.

Инфраструктурные изменения подкрепляются решением кадрового вопроса. Поэтапная поддержка медиков позволила снизить дефицит врачей в сельской местности на 13,8%, а средних медработников – на 1%. Чтобы привлечь специалистов в села, 529 врачам дефицитных профилей, подписавшим контракт минимум на 5 лет, выплачена единовременная выплата в размере 8,5 млн теңге. Одновременно расширяется база подготовки: в интернатуре открыты 6 новых базовых специальностей, а в резидентуре – 14 узких детских направлений. Чтобы защитить самих медицинских работников от агрессии, по поручению Президента принят закон, вводящий уголовную ответственность за насилие и угрозы в адрес врачей и бригад скорой помощи. В 152 стационарах выставлены круглосуточные посты полиции, а бригады скорой помощи в Астане и Алматы оснащены персональными видеожетонами со сбросом данных в ЦОУ МВД, что снизило число конфликтов на 90%.

Кардинальные изменения затронули сферу лекарственного обеспечения, где Правительство навело порядок в ценообразовании и закупках. Общий план закупа лекарств на год утвержден в объеме 584,1 млрд теңге. Благодаря переговорам по 66 наименованиям отечественных препаратов обеспечено снижение цен, что сэкономило бюджету 10,3 млрд теңге. Сейчас в стране зарегистрировано 209 казахстанских товаропроизводителей, из которых 43 выпускают готовые лекарственные формы, а объем фармпроизводства за первый квартал достиг 70,8 млрд теңге, выросший на 46%.

Прямой выход на крупнейшие мировые фармацевтические компании помог существенно сократить издержки и повысить качество закупаемых препаратов. Заключено 83 долгосрочных договора сроком до 10 лет с 31 казахстанским товаропроизводителем на производство 2 058 наименований фармацевтической продукции на сумму 125,4 млрд теңге, а также 3 долгосрочных договора на контрактное производство с Pfizer (США), Hoffmann-La Roche (Швейцария), AstraZeneca AB (Великобритания) на поставку 6 оригинальных лекарственных средств.

К тому же, в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию фармацевтической промышленности и доведению доли отечественных препаратов на внутреннем рынке до 50% к 2029 году, Правительство заключило 6 крупных инвестиционных соглашений на 391,3 млрд теңге для выпуска 474 новых наименований лекарств. Это позволит существенно снизить импортозависимость страны.

Цифровая трансформация медицины выводит качество услуг на новый уровень, избавляя врачей от бумажной рутины. Сегодня идет консолидация 23 разрозненных информационных систем в 7 удобных компонентов единой платформы E-Densaulyq. Завершается запуск Единого хранилища медицинских данных объемом 1,5 петабайта, которое аккумулирует информацию из 95% клиник страны. С 1 июля финансирование медуслуг привязано исключительно к верифицированным данным этого репозитория, что исключает приписки. Единая система создает формат «единого окна» для врача и снижает административную нагрузку на медперсонал ровно в два раза.

Образование и наука: детсады по ваучерам, комфортные школы и поддержка молодых ученых

Инвестиции в человеческий капитал начинаются с раннего детства и продолжаются на всех этапах обучения. В сфере дошкольного образования с начала года создано 14,9 тыс. новых мест. Для родителей, чьи дети пока не посещают детские сады, открыто более 6,4 тыс. консультационных пунктов. Большую роль в этом процессе сыграл переход на ваучерное финансирование: к системе подключились 5,9 тыс. детсадов, выдано более 1 млн целевых ваучеров, что позволило сократить очередь в дошкольные организации ровно в два раза. При этом 42 тыс. детей из социально уязвимых категорий на 100% обеспечены бесплатным питанием.

В среднем образовании продолжается работа по ликвидации трехсменных и аварийных школ. За последние два года введено в эксплуатацию 419 учебных заведений на 609 тыс. мест, включая 217 современных объектов по проекту «Келешек мектептері». Сейчас строится еще 101 школа на 59,3 тыс. мест: 84 из них откроют двери уже в этом году, остальные 17 завершат в 2027 году. Параллельно идет реновация 400 действующих школ для 200 тыс. учащихся, причем в 215 зданиях ремонт полностью закончен. Из местного бюджета выделено 209,8 млрд теңге на бесплатное горячее питание для 1,7 млн школьников – в этот контингент входят 1,4 млн учащихся начальных классов и 285 тыс. старшеклассников из социально уязвимых семей, а также 62,7 тыс. воспитанников детсадов.

Развитие системы образования дополняется комплексной защитой прав детей и организацией их досуга. Так, например, дополнительное образование получают 3,5 млн детей – это 90% от общего числа школьников. При этом 2,2 млн из них занимаются в кружках и секциях бесплатно. В стране строятся 100 новых объектов: 38 дворцов школьников и 62 школы искусств.

С 1 апреля начали лицензировать детские оздоровительные центры – как круглогодичные, так и сезонные. Чтобы сделать финансирование прозрачным, а услуги – качественными, единый госзаказ на допобразование перевели на персонифицированную модель. После успешного пилота в шести регионах систему масштабируют на всю страну. Для психологической поддержки детей и родителей в регионах функционируют 20 центров, проведших 16 тыс. консультаций, а через единый контакт-центр «111» помощь получили более 31 тыс. детей. Штат специалистов органов опеки вырос с 303 до 1029 человек, обеспечив норматив: не менее одного специалиста на 5 тыс. детей. Летним отдыхом охвачено 3,2 млн школьников.

Параллельно продолжается реализация программы «Нацфонд – детям», инициированной Главой государства. В 2026 году 6,9 млн детей начислено по $130,71, а за 3 года общая сумма на ребенка составила $370,56. На улучшение жилья и оплату учебы уже исполнено 316,2 тыс. заявок на сумму $57,9 млн.

Тем временем, в колледжи страны принято 189 тыс. абитуриентов, из них 145 тыс. – по госзаказу. Все выпускники 9-х классов получили возможность бесплатно получить востребованную профессию. При этом 70% грантов переориентировано на технические специальности: геологию, машиностроение, IT, металлургию, энергетику, строительство и транспорт. В дуальное обучение вовлечено 138 тыс. студентов в 552 колледжах при поддержке 11 тыс. предприятий, а 613 колледжей получили прямых шефов в лице крупного бизнеса.

В высшем образовании выделено 93,2 тыс. гранта, из которых 77 тыс. направлено на бакалавриат, 13 229 – на магистратуру и 2 919 – на докторантуру. Стипендии бакалавров выросли в два раза к уровню 2020 года и составили 52 372 теңге, а в магистратуре и докторантуре поднялись в 1,75 раза – до 117 098 теңге и 262,5 тыс. теңге соответственно. За счет ввода 30 новых общежитий на 10 тыс. мест дефицит жилья для студентов сократился на 83,6%. В стране работают 32 зарубежных вуза, где обучаются 12 тыс. студентов под руководством 1,5 тыс. преподавателей, включая 500 иностранных профессоров. За 3 года за рубежом открыто 5 филиалов казахстанских вузов в Бишкеке, Оше, Чирчике, Душанбе и Омске. В престижный рейтинг QS World University Rankings 2026 вошли 18 вузов Казахстана. Подготовка кадров в области искусственного интеллекта ведется в 30 вузах по 42 программам, а проект AI-Sana охватил 697,2 тыс. студентов.

Важно отметить, что наука становится реальной движущей силой производства благодаря новому Закону «О науке и технологической политике» и механизму 1% НИОКР от недропользователей. Частные инвестиции в науку достигли 28,2 млрд теңге, а доля софинансирования бизнес-проектов выросла до 31%. Так, например, ученые Satbayev University на мощностях «Казахмыс Прогресс» запустили производство технического селена высокой чистоты, отправив на экспорт в КНР более 100 тонн. Исследователи NU разработали технологии компонентов для Li-ion аккумуляторов с потенциалом рынка в $40 млрд, а ВКТУ им. Д. Серикбаева вошел в проект программы Horizon Europe с бюджетом 8 млн евро.

Для молодых ученых выделяется 50 премий, 50 стипендий, 1 тыс. грантов «Жас ғалым» и 250 стажировок за рубежом. Кроме того, полностью решена жилищная проблема 760 молодых исследователей: 622 получили квартиры по льготной ипотеке «Отбасы банка», а 138 ученых получили жилье безвозмездно в Алматы.

Культура, креативные индустрии и молодежная политика

Во всех 20 регионах запущены креативные хабы. В этом секторе сегодня занято 156,7 тыс. человек в составе 46,4 тыс. компаний. Казахстан поднялся в рейтинге WIPO по креативным товарам и услугам с 65-й на 61-ю позицию, а по кинопроизводству – с 31-й на 29-ю позицию. Запущен Фонд поддержки креативных индустрий с целью довести к 2029 году вклад сектора в ВВП до 2%, экспорт – до $115 млн, число субъектов бизнеса – до 60 тыс., а количество занятых – до 180 тыс. человек.

Кроме того, продолжается работа по продвижению историко-культурного наследия. В ЮНЕСКО направлена номинация «Устюрт: ландшафты и охотничьи ловушки – араны», начата реконструкция Казахского национального театра драмы им. М. Ауэзова, утвержден Комплексный план по сохранению наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО на 2026-2028 годы. Состоялись гастроли отечественных коллективов в Сингапуре, Вене, Пекине и Анталии, а деятелям культуры в Алматы выделено 60 квартир.

Для 5,8 млн молодых граждан страны формируются условия для комфортного старта в жизнь. Через программы «Наурыз», «Отау» и «Наурыз жұмыскер» с бюджетом 389,3 млрд теңге льготное жилье уже получили 14 635 молодых людей. Борьба с молодежной безработицей ведется через проекты «Jol Tap», «Jumys Tap» и «Talaptan».

Казахстан укрепляет позиции и на международной арене. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева ООН объявила текущий год Международным годом добровольцев. Сегодня в стране действует 810 волонтерских организаций, объединяющих 300 тыс. граждан, а казахстанские добровольцы участвуют в миссиях ООН в Кении, Турции, Таиланде, Аргентине и КНР.

Туризм: инфраструктурный рывок, доступное небо и региональные кластеры

Сегодня туристическая отрасль превращается в мощный драйвер экономического роста и международного позиционирования Казахстана. Страну посетило рекордное количество иностранных граждан – 15,7 млн человек, из которых 11,1 млн пробыли в Казахстане более суток. Число внутренних туристов выросло на 10%, достигнув 8,6 млн человек. Объем услуг гостиниц и баз отдыха вырос на 17% и составил 350 млрд теңге. Инвестиции в отрасль увеличились на 32,6% – до 1,256 трлн теңге. Всего с 2020 года реализовано 573 инвестпроекта, что расширило номерной фонд страны на 25% – до 4 482 объектов.

Для привлечения путешественников открыт безвизовый режим для граждан 84 государств, а электронная виза доступна для 102 стран.

В тоже время, международное авиасообщение связывает Казахстан с 30 странами по 145 маршрутам с частотой 812 рейсов в неделю. В 17 аэропортах действует режим «открытого неба» с пятой степенью «воздушной свободы». К тому же, строятся три новых аэропорта в Кендерли, Зайсане и Катон-Карагае, восстанавливается аэропорт Аркалыка, идут реконструкции терминалов и ВПП в Алматы, Урджаре, Шымкенте и Павлодаре. Разработаны комплексные планы развития Щучинско-Боровской курортной зоны, зоны «Мангистау» и Алматинского горного кластера.

Новый закон по вопросам поддержки туристской отрасли отменил привязку гидов к ИП, ввел регулирование визит-центров и запустил «зеленый коридор» для ускоренного прохождения туристическими автобусами государственной границы.

Спорт: массовый охват, Академия спорта и победы на мировой арене

На сегодня физической культурой в стране охвачено 44,5% населения. Регулярно спортом занимаются 34,6% детей и подростков. Через механизм подушевого финансирования с бюджетом 50 млрд теңге свыше 228 тыс. детей от 4 до 17 лет бесплатно посещают более 7 тыс. секций. Еще 400 тыс. юных атлетов тренируются в 526 детско-юношеских спортивных школах.

По поручению Президента начал работу Казахский национальный университет спорта по подготовке специалистов по тренерской деятельности, спортивной медицине, аналитике и менеджменту. По всей стране работает 26,5 тыс. спортивных сооружений: в этом году уже введено 34 новых объекта, из них 21 – на селе, а до конца года завершится строительство еще 87 объектов.

Массовый спорт дает мощную базу для высоких достижений на международной арене. На XXV Зимних Олимпийских играх завоевана историческая первая золотая медаль в фигурном катании, а сборная заняла 19-е место в общем зачете. На XIV Зимних Паралимпийских играх казахстанец взял золото и бронзу в паралимпийских видах спорта: биатлоне и лыжных гонках. Одержана триумфальная победа на турнире Australian Open в женском одиночном разряде, повторен мировой рекорд на Кубке мира по стендовой стрельбе, а казахстанская шахматистка выиграла престижнейший супертурнир Norway Chess Woman 2026. Всего с начала года на 11 чемпионатах мира и 26 чемпионатах Азии завоевано 152 медали: 99 золотых, 33 серебряные и 20 бронзовых. Кроме того, Казахстан успешно провел Кубки мира по фехтованию, стендовой стрельбе, бочча, международный турнир IBSA JUDO GRAND PRIX ASTANA и этапы Grand Slam по дзюдо.