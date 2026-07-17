Более половины экономики Центральной Азии формируется в Казахстане

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ВВП Казахстана по итогам 2025 года достиг $306 млрд. На страну пришлось 53,7% совокупного объема экономики Центральной Азии, следует из данных, опубликованных международными СМИ.

Как следует из публикаций, Казахстан формирует экономическое ядро региона. Масштаб национальной экономики более чем вдвое превышает показатель Узбекистана, занимающего второе место с ВВП в $147,1 млрд. Экономика Туркменистана оценивалась в $77,4 млрд, Кыргызстана – в $21,6 млрд, Таджикистана – в $17,5 млрд.

Разрыв особенно заметен в пересчете на душу населения. В Казахстане ВВП на человека достиг около $15 тыс. В Туркменистане показатель составил $11,6 тыс., в Узбекистане – $3,8 тыс., в Кыргызстане – $3 тыс., в Таджикистане – $1,7 тыс. Такая разница указывает на более высокую производительность экономики и больший объем создаваемой добавленной стоимости.

Примечательно, что экономический вес страны уже не определяется исключительно сырьевым сектором. Почти 20% валовой добавленной стоимости формирует торговля, около 13% приходится на обрабатывающую промышленность и 11,9% – на горнодобывающий сектор. Экономическая политика Президента Касым-Жомарта Токаева предусматривает дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности, цифровых отраслей, логистики, финансовых услуг и инновационных направлений.

Заметную долю занимает рынок недвижимости. По этому показателю Казахстан также опережает соседние государства. В статье это рассматривается как признак более развитого и структурно зрелого внутреннего рынка.

По прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году объем экономики Казахстана достигнет $360,4 млрд, что позволит стране занять 49-е место в мире. Узбекистан, по оценкам фонда, расположится на 61-й позиции, а Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан займут более низкие места в мировом рейтинге.

Расширение обрабатывающей промышленности, логистики, цифровых сервисов и финансового сектора позволит Казахстану диверсифицировать источники роста и повысить устойчивость экономики к внешним колебаниям.

Казахстан лидирует в Центральной Азии по объему банковских активов

Банковская система Казахстана остается крупнейшей в Центральной Азии. По состоянию на январь 2026 года активы банков страны достигли $140 млрд, говорится в публикации международных СМИ.

Отмечается, что Казахстан значительно опережает соседние государства по объему банковских активов и депозитного портфеля. В частности, активы БВУ республики более чем на 80% превышают уровень Узбекистана и почти в 24 раза – Таджикистана. В Кыргызстане активы банковской системы составили $13,9 млрд.

Казахстан также занимает ведущие позиции в регионе по объемам кредитования и привлеченных депозитов. Депозитная база банков Казахстана на начало 2026 года составила $96,4 млрд – почти втрое больше, чем в Узбекистане, и существенно выше показателей остальных стран Центральной Азии. Как подчеркивается в публикации, крупная депозитная база обеспечивает банкам устойчивое фондирование, расширяет возможности кредитования частного сектора и поддерживает долгосрочное финансирование экономики.

По оценке издания, масштаб активов, депозитов и кредитования закрепляет за Казахстаном статус ведущего финансового центра Центральной Азии.

Казахстан остается главным центром притяжения капитала в Центральной Азии

Для международного бизнеса Казахстан остается основной точкой входа в Центральную Азию. Как отмечается в публикации международных СМИ, масштаб экономики, макроэкономическая стабильность, развитая финансовая инфраструктура, сравнительно сильные институты и стратегическое положение между Европой и Азией обеспечили Казахстану крупнейший в регионе объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Согласно докладу ЮНКТАД World Investment Report 2025, в Казахстане было сосредоточено $151,3 млрд накопленных ПИИ – 68,6% от общего объема по Центральной Азии. Совокупный показатель региона составлял $220,5 млрд. Для сравнения, на Туркменистан приходилось $44,6 млрд, на Узбекистан – $16,7 млрд. Объем накопленных инвестиций в Кыргызстане и Таджикистане оценивался примерно в $4 млрд в каждой стране.

Концентрация капитала в Казахстане складывалась на протяжении многих лет. Инвесторов привлекают емкость местного рынка, сырьевая база, выгодное транспортное расположение между Европой и Азией, финансовая инфраструктура и опыт реализации крупных международных проектов.

Инвестиционная политика Казахстана предусматривает дальнейшее повышение предсказуемости регулирования и формирование условий, позволяющих инвесторам реализовывать долгосрочные проекты. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значение стабильной и понятной деловой среды.

Тем не менее накопленный объем инвестиций показывает, что для международных компаний Казахстан является крупнейшей и наиболее развитой инвестиционной площадкой Центральной Азии.



Международные рейтинги фиксируют усиление экономических позиций Казахстана

Казахстан занимает более высокие позиции среди стран Центральной Азии в международных рейтингах экономической сложности и экономической свободы. Эти показатели отражают уровень развития производственных компетенций, качество деловой среды и состояние рыночных институтов, отмечается в публикации международных СМИ.

В Индексе экономической сложности страна находится на 55-м месте в мире, значительно опережая другие государства региона. Рейтинг оценивает способность экономики производить и экспортировать технологически сложную продукцию, а также уровень накопленных промышленных и производственных компетенций.

В Индексе экономической свободы Казахстан занимает 68-е место. При составлении рейтинга учитываются защита прав собственности, эффективность регулирования, открытость экономики и условия ведения бизнеса.

Как отмечается в публикации, региональные позиции Казахстана опираются на масштаб и структуру экономики, качество институтов и способность привлекать долгосрочный капитал. В Казахстане проводится модернизация государственного управления, укрепляются рыночные институты и совершенствуются условия для инвесторов. Конституционная реформа стала частью этих преобразований и направлена на повышение эффективности управления и укрепление долгосрочной институциональной основы развития страны.

Для международных инвесторов ключевое значение имеют предсказуемость регулирования, защита прав собственности и стабильность экономической политики. Проводимые реформы направлены на дальнейшее укрепление этих условий.

Казахстан укрепляет роль ключевого торгового и транзитного партнера Китая в Центральной Азии

Встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина 15 июля в Шанхае стала продолжением расширяющегося экономического партнерства двух стран.

По приведенным в статье данным, товарооборот Казахстана и Китая по итогам 2025 года достиг рекордных $48 млрд. Стороны поставили цель увеличить показатель до $100 млрд к 2030 году. Накопленный объем китайских прямых инвестиций в экономику Казахстана к середине 2025 года оценивался примерно в $11,4 млрд. Это крупнейший показатель среди стран Центральной Азии и около трети всего китайского капитала, вложенного в регион.

Казахстан занимает центральное место в сухопутных перевозках между Китаем и Европой – через территорию страны проходит свыше 85% соответствующего грузопотока. Железнодорожные перевозки между двумя странами в 2025 году достигли 35,6 млн тонн, увеличившись на 11%. За последние 7 лет Казахстан направил более $35 млрд на развитие транспортной и транзитной инфраструктуры. В число ключевых проектов входят контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане и строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты.

В рамках промышленного сотрудничества завершено 62 совместных проекта стоимостью $8,7 млрд, создано около 11 тыс. рабочих мест. Еще 55 проектов на $13,5 млрд находятся в стадии реализации, более 220 инициатив общей стоимостью свыше $60 млрд включены в перспективный портфель.

Развитие торговли, инфраструктуры и промышленной кооперации усиливает позиции Казахстана как одного из ключевых экономических партнеров Китая и важного звена евразийских транспортных маршрутов.