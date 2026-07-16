Сделано в Казахстане: как внутреннее производство обеспечивает людей работой, а рынок – стабильными ценами

В текущем году обрабатывающий сектор закрепил позиции главного локомотива индустриализации, а в АПК развернута беспрецедентная по масштабам инвестиционная и технологическая модернизация. О том, за счет каких механизмов Правительство стимулирует внутреннее производство, как цифровые фильтры очищают рынок от лжепредприятий и какие прорывные проекты меняют промышленную карту страны, – в специальном обзоре Primeminister.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по глубокой диверсификации национальной экономики Правительством принимаются системные меры по развитию обрабатывающей промышленности и модернизации агропромышленного комплекса. Сегодня, согласно поручениям Президента, ключевые акценты смещены в сторону экономического патриотизма, максимального раскрытия потенциала казахстанских товаропроизводителей и запуска крупных производств высоких переделов.

Курс на экономический патриотизм: 466 млрд теңге гарантированного сбыта для отечественных предприятий

Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки внутреннего рынка стало внедрение механизмов долгосрочного гарантированного спроса. По итогам шести месяцев 2026 года недропользователи и крупнейшие компании квазигосударственного сектора обеспечили мощную поддержку казахстанским предприятиям, заключив в общей сложности офтейк-контракты и долгосрочные договоры на общую сумму 466,1 млрд теңге.

Важным изменением в законодательстве стало то, что теперь все крупные компании и государственные органы обязаны закупать товары и услуги исключительно у местных производителей. Тем самым создается гарантированный рынок сбыта для отечественных предприятий. Вместо того чтобы везти комплектующие из-за границы, сырьевые гиганты теперь помогают открывать и развивать новые заводы прямо в Казахстане, обеспечивая их стабильными заказами на годы вперед. В итоге вокруг каждого крупного комбината или ведомства формируется прочный промышленный пояс из местных устойчивых производств.

Параллельно с этим для защиты добросовестного бизнеса и снижения коррупционных рисков в эксплуатацию запущена единая государственная цифровая система «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Данная платформа позволяет автоматически выявлять так называемых лжепроизводителей и верифицировать реальные производственные мощности. На сегодня в системе авторизовано свыше 6,6 тыс. компаний. Из них 4467 производителя выпускают товары, полностью произведенные в Казахстане, еще 2146 – переработанные товары.

Для усиления роли бизнеса в кредитовании реального сектора Правительство провело докапитализацию холдинга «Байтерек» до 1 трлн теңге. Это позволило расширить его общие финансовые возможности по поддержке предпринимательства до 8 трлн теңге. К настоящему моменту уже освоено более 4 трлн, а поддержку получили свыше 8 тыс. субъектов бизнеса, из которых 96% составляют предприятия малого и среднего предпринимательства. В среднесрочной перспективе плановый объем финансирования через институты холдинга должен достигнуть 10 трлн теңге к 2027 году.

Рост обрабатывающего сектора и 17 мегапроектов Президентского пула

Системное стимулирование глубокой переработки сырья вывело обрабатывающую промышленность на опережающие темпы роста. Как результат, по итогам 6 месяцев текущего года рост в секторе переработки составил 9,8%.

Инфраструктурный каркас для привлечения капитала формируют 18 специальных экономических зон, а также 67 индустриальных и 34 малые промышленные зоны. География СЭЗ планомерно расширяется: вслед за запущенными ранее площадками в Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях, в 2026 году создана новая СЭЗ «ИТЛК Алатау» в Жамбылской области. На сегодня в этих зонах запущено уже 558 проектов, причем 85 из них реализованы с иностранным участием. При этом объем привлеченных прямых иностранных инвестиций превысил 1 трлн теңге.

В рамках работы Инвестиционного штаба в текущем году уже подписано 18 Соглашений об инвестициях на сумму свыше 3 трлн теңге.

Особое внимание Правительство уделяет пулу из 17 прорывных проектов, реализуемых по прямому поручению Главы государства. Они нацелены на максимальное освоение верхних переделов, использование отечественного сырья и развитие смежных кластеров. В рамках этой программы в автомобилестроении уже запущены заводы KIA Qazaqstan в Костанайской области и ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» в Алматы. Активная работа ведется по созданию металлургического кластера ТОО «Mineral Product International» в Павлодарской области, модернизации комбината Qarmet, строительству медеплавильного завода в Абайской области, а также крупных газохимических комплексов ТОО «Силлено» и ТОО «Бутадиен» в Атырауской области.

Всего в 2026 году планируется реализовать 200 индустриальных проектов на сумму 1,7 трлн теңге с созданием около 18 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодняшний день уже введено 77 проектов на сумму 267 млрд теңге, создано 4,5 тыс. рабочих мест. После выхода на проектную мощность эти производства обеспечат ежегодный выпуск продукции на около 1,5 трлн теңге, из которых продукция на 500 млрд теңге будет направлена на экспорт. Важно, что новые заводы ориентированы на развитие регионов. В текущем году также начнется выпуск более 15 видов совершенно новых товаров, ранее не производимых в Казахстане: от уникальных крупногабаритных машиностроительных узлов и спецтехники до водорода и сложных минеральных солей. На этом фоне в нефтегазохимической отрасли производство в прошлом году продемонстрировало двукратный рост, достигнув 619 тыс. тонн, а за 5 месяцев текущего года объем выпуска составил 225,3 тыс. тонн.

Инвестиции в село: как новые технологии развивают наше сельское хозяйство

Положительная динамика промышленного сектора находит свое отражение и в агропромышленном комплексе. За шесть месяцев 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 4,4% и составил 2,2 трлн теңге. Главной причиной такого роста стал мощный приток инвестиций: за пять месяцев 2026 года их объем в сельское хозяйство вырос на 36,4%, а в производство продуктов питания – в 2,7 раза, достигнув 207,3 млрд теңге.

Одним из ключевых драйверов поддержки предпринимательства на селе выступает программа «Ауыл аманаты». В текущем году в ее рамках уже профинансировано 2 738 проектов на сумму 29,4 млрд теңге. Всего же в 2026 году на реализацию проекта запланировано направить 100 млрд теңге. Эти средства пойдут на предоставление бюджетных микрокредитов и лизинга для 5,4 тыс. проектов, что позволит существенно расширить возможности для открытия и развития бизнеса сельских жителей и жителей малых городов.

Диверсификация растениеводства и рост животноводства

Общая посевная площадь в текущем году расширена до 23,8 млн га, что на 180 тыс. га больше уровня прошлого года. Аграрии сделали ставку на высокорентабельные масличные культуры, под которые отведено 4,3 млн га, и кормовые культуры, занявшие 3,3 млн га, при этом под зерновые и зернобобовые выделено порядка 15,8 млн га.

Параллельно в животноводстве отмечается стабильное увеличение поголовья. Численность КРС выросла на 5,8%, составив 9,3 млн голов, лошадей – на 7,4%, достигнув 5 млн голов, а верблюдов – на 3,6%, что составляет 312 тыс. голов. Как результат, увеличилось и производство продукции в убойном весе: мяса произведено на 5,5% больше, или 559 тыс. тонн, коровьего молока – на 2,4%, составив 1,9 млн тонн, а производство яиц выросло на 7,9%, достигнув 2,4 млрд штук.

Карта инвестиций в АПК

Для систематизации этой работы Министерством сельского хозяйства разработана Дорожная карта на 2026–2028 годы, в рамках которой уже подписано 13 крупных международных Соглашений об инвестициях. В числе ключевых проектов выделяются:

ТОО «Shengtai Biotech» (Fufeng Group, КНР): Завод по глубокой переработке кукурузы стоимостью $1,5 млрд;

ТОО «Азия Алтын Дән» (Dalian Hesheng Holdings Group, КНР): Строительство завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области на сумму $650 млн;

ТОО «Alsera KZ» (Alarko Holding, Турция): Строительство мега-тепличного комплекса на сумму $650 млн;

ТОО «QazaqArab Sugar» (Al Khaleej, ОАЭ): Сахарный завод в Алматинской области стоимостью $580 млн;

ТОО «Kazak Protein» (Tiryaki Holding, Турция): Комплекс глубокой переработки зерна в Астане на $320 млн;

ТОО «Carlsberg Central Asia» (Дания): Завод по производству безалкогольных напитков стоимостью 216,3 млрд тенге;

Проекты брендов мирового уровня: Строительство новых производств компаний Mars Petcare (88,8 млрд тенге) и Кока-Кола Алматы Боттлерс (41,8 млрд тенге) в Алматинской области.

Льготный лизинг сельхозтехники

Серьезный технологический сдвиг произошел в сфере модернизации агротехники. Благодаря увеличению финансирования программы льготного лизинга под 5% годовых до 350 млрд теңге в 2026 году, темпы обновления парка выросли до 6,5%. За два года с момента запуска программы объем реализации сельхозтехники аграриям вырос на 35%. Примечательно, что годом ранее было приобретено 25 тыс. единиц техники, из которых 10,4 тыс. единиц закуплено именно через механизмы лизинга.

При этом доля собираемой в Казахстане техники в структуре закупа взлетела до 95%. Сейчас в стране действуют 10 основных заводов, обеспечивающих 90% внутреннего рынка тракторов и комбайнов, включая локализованную сборку таких мировых лидеров, как John Deere в Костанае и CLAAS в Петропавловске.

Обеспечение продовольственной безопасности и стабилизация цен

Все эти инвестиционные и технологические меры напрямую влияют на прилавки магазинов. В первом полугодии 2026 года индекс физического объема по производству продуктов в стране составил 114,7%, а по производству напитков – 104,4%. Внушительный рост отмечен по целому ряду базовых категорий: мясо, колбасные изделия, растительное и сливочное масло, сыр и творог, кисломолочная продукция, крупы, макаронные изделия, рис, кондитерские изделия, переработанные овощи.

На сегодняшний день внутренний рынок Казахстана уже на 80-100% обеспечен собственными товарами по основным продовольственным позициям. Наращивание объемов собственного производства напрямую работает на удержание цен внутри страны и защиту рынка от импортозависимости.

Системная работа по полному замещению импорта продолжается по 6 оставшимся уязвимым категориям, среди которых мясо птицы, рыба, колбасные изделия, сыры, сахар и яблоки. Именно запуск новых отечественных предприятий позволит поэтапно снизить зависимость от внешних поставок по этим позициям и стабилизировать стоимость базовой корзины продуктов. Для непосредственного сдерживания цен и исключения спекулятивных накруток Правительство задействует прямые рабочие встречи с крупным торговым ритейлом и организует регулярные региональные фермерские ярмарки, где продукция реализуется напрямую от производителей на 15-20% дешевле рыночной стоимости.