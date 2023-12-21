Е.Кошанов: Сохранение и развитие национального спорта – наш святой долг

В столице состоялась церемония награждения лучших спортсменов года по национальным видам спорта «Алтын тұғыр-2023», организованная Национальной спортивной ассоциацией при поддержке партии AMANAT, передает Kazpravda.kz

Наградами удостоены спортсмены, участвовавшие в соревнованиях внутри страны и на международном уровне.

Открывая мероприятие cпикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов зачитал приветственное слово президента Касым-Жомарта Токаева участникам церемонии награждения премии «Алтын тұғыр».

«Это событие, имеющее особое значение для будущего нации и воспитания молодежи. Наше искусство отражает всю самобытность истории, культуры, обычаев и традиций казахского народа. Наши национальные игры способствуют передаче из поколения в поколение таких качеств нашего народа, как патриотизм, честность, ответственность, самоотверженность, ловкость. Изучение и продвижение культуры кочевников Великой Степи будет способствовать сохранению идентичности и уникальности нашей нации. В этой связи, выражаю искреннюю признательность гражданам, которые популяризируют наши национальные игры», - говорится в поздравлении главы государства.

В своем выступлении спикер Мажилиса отметил, что государство уделяет все больше внимания развитию национальных видов спорта.

«Партия AMANAT оказывает всестороннюю поддержку модернизации и развитию наших национальных ценностей и национального спорта. В политической платформе и предвыборной программе партии это направление обозначено как один из основных приоритетов. Сегодняшняя премия «Алтын тұғыр» также организована при поддержке нашей партии. Национальный спорт – это отражение подлинного духа нашего народа. Я считаю, что забота о его сохранении – наш святой долг перед народом», - сказал Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что V Всемирные игры кочевников, запланированные в следующем году в Казахстане, станут историческим событием, которое объединит всю нацию. Спикер Мажилиса выразил уверенность в успешном проведении игр, где соберутся спортсмены из более чем 100 стран мира.

Премию «Алтын тұғыр-2023» в разных номинациях победителям вручили государственный советник Ерлан Карин, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и президент Национальной спортивной ассоциации Исламбек Салжанов.

Десятая по счету национальная премия «Алтын тұғыр» присуждена лучшим спортсменам в 10 номинациях: көкпар, бәйге, аударыспақ, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, теңге ілу, асық ату, тоғызқұмалақ, құсбегі и жорық.

Награду в номинации «Көкпар» завоевали 13-кратные чемпионы Казахстана, победители международных турниров – команда по кокпару «Аулие ата».

В номинации «Аударыспақ» победителем стал первый чемпион мира в весовой категории 70 кг Мухаметжан Сайлау.

В номинации «Жамбы ату» награжден чемпион Казахстана, серебряный призер Кубка мира, чемпион мира среди молодежи Батыр Бексаут.

Приз в номинации «Теңге ілу» был присужден чемпиону Азии и Казахстана Бекнуру Серикову.

В номинации «Асық ату» награду получили обладатели Кубка Казахстана и Европы, победители фестиваля национальных видов спорта – сборная команда Павлодарской области.

В номинации «Традиционная стрельба из лука» была награждена двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Казахстана Аяулым Аппазова.

Приз в номинации «Тоғызқұмалақ» вручили чемпиону Азии Жанату Каймолдину.

Приз в номинации «JORYQ» завоевали победители марафона «Ұлы дала жорығы-2023» команда области Жетысу.

Приз в номинации «Құсбегі» получил победитель международного турнира Арманбек Күнтуган.

Премия в номинации «Бәйге» присуждена многократным победителям республиканских турниров Бекзату Дильдахану и его скакуну по имени Секрет.