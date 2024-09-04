Экс-глава «КазАвтоЖола» предан суду за хищение бюджетных средств

Завершено расследование в отношении бывшего председателя АО «НК КазАвтоЖол» и генерального подрядчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они подозреваются в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук, включая строительство моста через реку Ишим.

По версии следствия, руководством АО «НК КазАвтоЖол» незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению.

Транспортной прокуратурой дело направлено в суд г. Астана.