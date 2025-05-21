Экс-главу и сотрудников центра занятости осудили за растрату в Павлодарской области

Суд
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

За три с небольшим года было похищено более 110 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствие  доказало в суде, что директор Центра занятости населения акимата Железинского района Павлодарской области вместе со своими подчиненными при помощи разных манипуляций совершал растрату бюджетных средств в особо крупном размере, а также мошенничество и подделку документов.

В пресс-службе Железинского районного суда пояснили, что с января 2021 года по апрель 2024 года подсудимые при пособничестве сторонних граждан похитили бюджетные деньги путем незаконной выплаты заработной платы, выделения материальной помощи за переселение, выдачи грантов третьим лицам.

Сама руководитель центра вину не признала, остальные же подсудимые покаялись и приняли меры к возмещению ущерба. Это в том числе повлияло на приговор – директор получила 7 лет лишения свободы, один из работников центра – 3 года лишения свободы. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Остальным подсудимым, с учетом смягчающих обстоятельств и возмещения ущерба, назначены наказания в виде ограничения свободы на разные сроки: от 2 до 4 лет, с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду на весь срок наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

#суд #мошенничество

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