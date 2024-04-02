Экс-главу павлодарского филиала «КазАвтоЖол» приговорили к 8 годам тюрьмы

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Приговор еще не вступил в силу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд №2 города Павлодара

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

2 апреля  рассмотрено уголовное дело в отношении директора павлодарского областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» и главного специалиста по факту получения взятки путем вымогательства.

Установлено, что подсудимые под угрозой неподписания актов выполненых работ и расторжения договора о госзакупках по обслуживанию автомагистрали Павлодар – Астана, получили от подрядчика в качестве взятки деньги на общую сумму 4 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, вещественными  и документальными доказательствами.

Подсудимые вину не признали полностью и просили оправдать.

С учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении малолетних детей, судом назначено экс-директору 8 лет лишения свободы, а специалисту - 7 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

#суд #Павлодарская область #«ҚазАвтоЖол»

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