Экс-министр Бишимбаев водворен в ИВС

Фото: Миннациональной экономики РК

Бывший министр Куандык Бишимбаев водворен в изолятор временного содержания по подозрению в убийстве супруги.

"Расследование по факту убийства женщины в ресторане ведется по ст.99 ч.1 "Убийство" УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС ДП г.Астана", – говорится в сообщении столичного департамента полиции.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

Ход расследования находится на контроле руководства МВД.

9 ноября появились сообщения, что Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову.

10 ноября МВД подтвердило задержание Бишимбаева по делу об избиении до смерти его супруги.