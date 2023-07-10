Экс-главу управздрава Акмолинской области осудили за пособничество в мошенничестве

В Акмолинской области экс-руководителя управления здравоохранения отправили в колонию за пособничество в мошенничестве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городского суда.

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Как сообщили в суде, и.о. руководителя ТОО «Авиценна – Бурабай» и экс-руководитель управления здравоохранения, вступив в преступный сговор с иным лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), в 2017 году заключили договор о передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района.

По договору товарищество обязалось купить новое медицинское оборудование, соответствующее нормам, техническим условиям, показателям качества, а также требованиям законодательства.

Однако подсудимые поставили ненадлежащую медтехнику, причинив государству ущерб более чем в 1 млрд тенге.

«Подсудимые совершили тяжкие коррупционные уголовные правонарушения: глава ТОО совершил мошенничество в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК), экс-руководитель управления здравоохранения – пособничество в мошенничестве (часть 5 статьи 28, пункт 2 части 4 статьи 190 УК). Вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, заключениями судебных экспертиз», – отмечается в сообщении.

Приговором суда бизнесмену и бывшему главе управления здравоохранения назначено по 9 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, у предпринимателя конфискована автомашина.

Приговор не вступил в силу.