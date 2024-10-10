Экс-замглавы МВД принес присягу сенатора
83
Марат Кожаев изъявил желание работать в составе комитета по конституционному законодательству
Назначенный депутатом Сената экс-заместитель министра МВД Марат Кожаев принес присягу сенатора на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz
Также, как проинформировал коллег спикер Сената Маулен Ашимбаев, Марат Кожаев изъявил желание работать в составе комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Сенаторы приняли решение единогласно.