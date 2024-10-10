Экс-замглавы МВД принес присягу сенатора

Сенат , Парламент
83
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Марат Кожаев изъявил желание работать в составе комитета по конституционному законодательству

Фото: Сенат

Назначенный депутатом Сената экс-заместитель министра МВД Марат Кожаев принес присягу сенатора на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Также, как проинформировал коллег спикер Сената Маулен Ашимбаев, Марат Кожаев изъявил желание работать в составе комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. 

Сенаторы приняли решение единогласно.

#Парламент #Сенат #присяга #сенатор

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
Совершенствуя климатическое законодательство
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Зал первооткрывателя Ботая
Призер международного фестиваля из Державинска
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Парламентарий выразил беспокойство ростом уровня преступнос…
Проблемы поддержки МСБ ставят развитие экономики под угрозу…
Маулен Ашимбаев провел встречу с У Вон Шиком
Глава Сената встретился с представителем Всемирной Исламско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]