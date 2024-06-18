Экскурсия для сельских ребят

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Раушан Утеулина

Недельный отдых в городе для 20 учеников малокомплектных школ Зерендинского района Акмолинской области организовали в областном центре физической культуры, туризма и начальной военной подготовки.

фото пресс-служба управления образования

Школьники побывали в городских колледжах, узнали, какие профессии можно получить, поступив сюда после окончания школы, посетили кинотеатр «Синема-Алем». Привела в восторг ребят обзорная экскурсия по Бурабаю. Музей под открытым небом «Ботай-Бурабай», известный архитектурно-культурный ансамбль, все помещения которого связаны подземным ходом, впечатляет любого посетителя. Запомнился детям поход в Музей природы города Щучинска, конный двор.

В Кокшетау для ребят провели экскурсии в ТОО «Новопэк», в музее департамента полиции, войсковой части 5510, в Кокшетауских университетах им. Ш. Уалиханова и А. Мырзахметова, в Областном историко-краеведческом музее.

– Мне все очень понравилось. Живем недалеко от Кокшетау, но в городе бываем нечасто. А за эту неделю узнали так много интересного, особенно в Бурабае и музеях. Спасибо за эту поездку! Хотелось бы еще вот так отдохнуть, – поделилась впечатлениями школьница из аула Канай-би Айым Жолдас.

Напоследок ребята посетили Дворец детства и юношества «Болашақ сарайы», побывали на обзорной экс­курсии по областному центру.

#Образование #Акмолинская область #школьники #отдых #экскурсии #каникулы

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