Экскурсия для сельских ребят Свежий выпуск 18 июня 2024 г. 2:00 75 Раушан Утеулина Недельный отдых в городе для 20 учеников малокомплектных школ Зерендинского района Акмолинской области организовали в областном центре физической культуры, туризма и начальной военной подготовки. фото пресс-служба управления образования Школьники побывали в городских колледжах, узнали, какие профессии можно получить, поступив сюда после окончания школы, посетили кинотеатр «Синема-Алем». Привела в восторг ребят обзорная экскурсия по Бурабаю. Музей под открытым небом «Ботай-Бурабай», известный архитектурно-культурный ансамбль, все помещения которого связаны подземным ходом, впечатляет любого посетителя. Запомнился детям поход в Музей природы города Щучинска, конный двор. В Кокшетау для ребят провели экскурсии в ТОО «Новопэк», в музее департамента полиции, войсковой части 5510, в Кокшетауских университетах им. Ш. Уалиханова и А. Мырзахметова, в Областном историко-краеведческом музее. – Мне все очень понравилось. Живем недалеко от Кокшетау, но в городе бываем нечасто. А за эту неделю узнали так много интересного, особенно в Бурабае и музеях. Спасибо за эту поездку! Хотелось бы еще вот так отдохнуть, – поделилась впечатлениями школьница из аула Канай-би Айым Жолдас. Напоследок ребята посетили Дворец детства и юношества «Болашақ сарайы», побывали на обзорной экскурсии по областному центру. #Образование #Акмолинская область #школьники #отдых #экскурсии #каникулы