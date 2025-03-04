Экспортировано 5,8 млн тонн зерна нового урожая

По данным АО «НК «КТЖ», за сентябрь – февраль 2024/2025 года перевезено 7,4 млн тонн зерна, в том числе 1,6 млн тонн внутри страны и 5,8 млн тонн на экспорт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

Рост объемов экспорта составил 53%.

В Узбекистан экспортировано 2,2 млн тонн, что на 34% больше уровня аналогичного периода 2023/2024 года, Таджикистан - 857 тыс. тонн (рост 49%), Афганистан – 248 тыс. тонн (рост 36%). Поставки в Иран увеличились в 18 раз, или 700 тыс. тонн, в Азербайджан – в 90 раз, или 363 тыс. тонн.

За январь – февраль перевезено 466 тыс тонн муки, в том числе экспорт составил 314 тыс тонн.

Добавим, что по итогам 2024 года перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе 2,5 млн тонн внутри страны и 8,1 млн тонн на экспорт, перевезено 3,2 млн тонн муки, в том числе 817 тыс. тонн внутри РК и 2,4 млн тонн на экспорт с ростом на 3%.