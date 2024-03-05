Экзамен для полицейских

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Самат Бейсембаев

Первого апреля казахстанские полицейские будут проходить внеочередную аттестацию. И думается, некоторым будет не до смеха.

фото из архива "КП"

На ведомственном брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев отметил основную цель аттестации – это создание кадрового резерва для заполнения руководящих должностей талантливыми и профессиональными сотрудниками.

– В целом это логическое продолжение политики по формированию сервисной модели работы полиции, – уточнил он.

А началась эта работа с оптимизации и дебюрократизации внутренних процессов, оцифровки документов и отчетов. Были автоматизированы процессы административного производства, уголовные дела отныне расследуются в электронном формате.

В рамках реализации принципа «полиция в шаговой доступности» в общественных местах функционируют модульные посты, системы экстренного вызова полиции – «Кнопки SOS» и фронт-офисы.

Сейчас же МВД переходит к следующему этапу – трансформации кадровой политики. Так, глава ведомства объявил предстоящий год Годом повышения кадрового потенциала.

– Настала пора комплексно изучить, какие руководители у нас работают на местах, особенно среднего звена. Это делается в целях обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества. Как с населением, так и с личным составом наиболее часто и тесно контактируют, как правило, руководители среднего звена. Поэтому упор сделан именно на данную категорию сотрудников, – добавил спикер.

В целом перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет 6% от всего личного сос­тава. Для этого утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий. Председателями будут министр и его заместители. В состав центральной комиссии также вошли представители Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции и Комитета национальной безопасности.

Этапы аттестации будут включать в себя сдачу нормативов по определению профессиональной пригодности (физическая и огневая подготовка), проверку знания законодательства РК и логического мышления. В финальном этапе экзаменаторы проведут собеседование.

В случае если «экзамены» будут завалены, для сотрудников есть три варианта развития событий.

– Один из них – понижение в долж­ности. Второе – перейти на другую должность, работать в другом нап­равлении. Третье – увольнение. Если сотрудник полиции не согласен с решением об аттестации регионального уровня, он имеет право подать апелляцию в вышестоящую центральную аттестационную комиссию, – проинформировал спикер.

При этом если сотрудник будет не согласен с итогами аттестации, он имеет право обратиться в суд.

В завершение Шынгыс Алекешев добавил, что важной составляющей в становлении молодых полицейских является преемственность поколений, ведь именно передовой многолетний опыт старших коллег помогает им дос­тигать поставленных целей.

#полиция #брифинг #аттестация #экзамены

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