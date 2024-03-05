Экзамен для полицейских Свежий выпуск 5 марта 2024 г. 3:20 24 Самат Бейсембаев Первого апреля казахстанские полицейские будут проходить внеочередную аттестацию. И думается, некоторым будет не до смеха. фото из архива "КП" На ведомственном брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев отметил основную цель аттестации – это создание кадрового резерва для заполнения руководящих должностей талантливыми и профессиональными сотрудниками. – В целом это логическое продолжение политики по формированию сервисной модели работы полиции, – уточнил он. А началась эта работа с оптимизации и дебюрократизации внутренних процессов, оцифровки документов и отчетов. Были автоматизированы процессы административного производства, уголовные дела отныне расследуются в электронном формате. В рамках реализации принципа «полиция в шаговой доступности» в общественных местах функционируют модульные посты, системы экстренного вызова полиции – «Кнопки SOS» и фронт-офисы. Сейчас же МВД переходит к следующему этапу – трансформации кадровой политики. Так, глава ведомства объявил предстоящий год Годом повышения кадрового потенциала. – Настала пора комплексно изучить, какие руководители у нас работают на местах, особенно среднего звена. Это делается в целях обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества. Как с населением, так и с личным составом наиболее часто и тесно контактируют, как правило, руководители среднего звена. Поэтому упор сделан именно на данную категорию сотрудников, – добавил спикер. В целом перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет 6% от всего личного состава. Для этого утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий. Председателями будут министр и его заместители. В состав центральной комиссии также вошли представители Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции и Комитета национальной безопасности. Этапы аттестации будут включать в себя сдачу нормативов по определению профессиональной пригодности (физическая и огневая подготовка), проверку знания законодательства РК и логического мышления. В финальном этапе экзаменаторы проведут собеседование. В случае если «экзамены» будут завалены, для сотрудников есть три варианта развития событий. – Один из них – понижение в должности. Второе – перейти на другую должность, работать в другом направлении. Третье – увольнение. Если сотрудник полиции не согласен с решением об аттестации регионального уровня, он имеет право подать апелляцию в вышестоящую центральную аттестационную комиссию, – проинформировал спикер. При этом если сотрудник будет не согласен с итогами аттестации, он имеет право обратиться в суд. В завершение Шынгыс Алекешев добавил, что важной составляющей в становлении молодых полицейских является преемственность поколений, ведь именно передовой многолетний опыт старших коллег помогает им достигать поставленных целей. #полиция #брифинг #аттестация #экзамены