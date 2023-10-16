Экзоты под пленкой

Первым дорогу экзотам проложил сельский предприниматель Танабай Шынтасов, два десятилетия назад основавший ТОО «Сарыагаш жер сиы». Бывший директор совхоза начал с масштабной закладки интенсивных садов, адаптировал гранаты, высадил ореховую рощу, а потом решил доказать, что в нашем климате можно получать урожаи и других экзотических культур.

Скептики немало удивились, когда в его огороде под пленкой созрели... грозди бананов. Желаю­щих даже просто посмотреть, как они растут и плодоносят, оказалось много. И в первую очередь интерес проявили коллеги, точно так же со временем рискнувшие освоить новое направление аграрного производства.

У Танабая Шынтасова появились последователи. Вслед за ним на смелый эксперимент решился житель села Зортобе Сарыагашского района Турсун Таскожаев. Теперь в его теплицах круглый год зреют тропические плоды. Свой выбор фермер остановил на папайях, новом сорте клубники, манго, апельсинах и бананах.

Сейчас самое время собирать урожай... ягод. Да, именно ягод. Хотя желтый серповидный плод банана мало похож на ягоду, но с точки зрения ботаники это как раз таки она – с кожистой оболочкой и сладкой мякотью. Бананы уже созрели, и огромные связки плодов, кажется, вот-вот рухнут на землю.

– Теперь я сам и вся моя семья наконец-то сможем попробовать, какие они на вкус – эти экзоты, – улыбается Турсун Таскожаев, срывая с дерева манго. – Еще неделя-другая, и можно угощать родных и близких. Все хотят попробовать. Спрос на фрукт есть и со стороны жителей района. Думаю, по мере расширения производства больше людей распробуют тропические изыски и станут нашими покупателями.

– Папайю мы привезли из Узбекистана, там ее выращивают уже несколько лет, – рассказывает агроном Атхам Омаров. – У нас она была вначале невысокая, где-то 20–25 сантиметров. А теперь посмотрите, как в рост пошла. Урожай пробовали – хороший.

Турсун Таскожаев все экзотические растения вырастил своими руками из саженцев и семян, которые привозил из поездок в разные страны. Подстегивало любопытство и интерес исследователя – получится или нет? Теперь сам размножает посадочный материал. Земледелец считает, что так тропические растения лучше и быстрее адаптируются в нашем климате.

Видя положительные результаты своего труда, фермер готовит еще гектар земли под возделывание экзотических плодов.

– Прижилось практически все, сам удивлен, – рассказывает Турсун Таскожаев. – Вы, наверное, обратили внимание, что прилавки всех наших магазинов завалены теми же бананами. Это значит, наши деньги утекают за границу. Там люди имеют работу, получают зарплату, а в это время мои земляки не знают, чем заняться. Так что теперь кроме огурцов-томатов наши теплицы обретают аромат тропиков. Мне даже показалось, что их выращивать проще, чем традиционные овощи или цветы.

Сарыагашские земледельцы давно поднаторели в тепличном производстве. Половина теплиц Туркестанской области располагается именно здесь. Районный огород под пленкой занимает уже почти 800 га. Несмотря на время от времени возникающие трудности, связанные с поставкой топлива или тарифами на него, теплиц не становится меньше, наоборот, постоянно в отрасль приходят новички.

По информации начальника отдела сельского хозяйства Сарыагашского района Алайдара Амирханова, сейчас ведется разработка сертификации субсидий для тепличников. В Сарыагаше работают специалисты Национального исследовательского центра Казахстана. По предварительным расчетам, на получение сертификатов может претендовать примерно тысяча аграриев.

– Сейчас многие тепличные хозяйства делают ставку на инновационные технологии, чтобы все было автоматизировано, – говорит Алайдар Амирханов. – За счет техники сокращают ручной труд, повышают эффективность производства. Есть предложение, чтобы субсидии выдавали также на цитрусовые, цветы, клубнику и другие ягоды. Те же лимоны у нас выращивают давно.

Самый большой лимонарий на территории Туркестанской области – теплица крестьянского хозяйства «Шымкир-Медет». Оно расположено в населенном пункте Касымбек Датка Сайрамского района. Под цитрусовые здесь отвели площадь в один гектар. Под пленкой растет 2 000 саженцев.

Познакомившись с производством цитрусовых, аким области Дархан Сатыбалды отметил важность диверсификации посевов и освоения новых культур.

– Важно диверсифицировать посевы, поддерживать баланс, – считает Дархан Сатыбалды. – Мы не должны сажать ежегодно одни и те же культуры. Стоит обратить внимание на потребительский рынок, ориентироваться на спрос со стороны покупателей. Чтобы обеспечить себя всей необходимой продукцией и тем самым стабилизировать цены, необходимо проявлять максимальную заботу о сфере продовольственной безо­пасности региона.

Дархан Сатыбалды посетил также первое крупное в стране предприятие по выращиванию бананов. Его в Сайрамском райо­не создала турецкая компания Gen Group Qazaqstan. Тепличный комплекс занимает площадь в 5,3 га. Теплица, расположенная в Кайнарбулакском сельском округе, позволяет выращивать около 1 000 тонн бананов в год. К слову, этот объем составляет всего 1% от общей потребности внутреннего рынка.

Помимо экзотических фруктов в теплице выращивают помидоры и клубнику. Стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов. Качество строительства высокое, современные теплицы оснащены климат-контролем, адаптивной системой полива и подпитки удобрениями.

Культивируемый здесь сорт банана специально адаптирован к климатическим условиям Южного Казахстана. Первый урожай его рассчитывают собрать уже через шесть месяцев. А тем временем руководитель предприятия Тимур Утешов готовится к расширению ассортимента экзотов, решив первым делом добавить манго и авокадо. Хозяйство намерено увеличить площадь теп­лиц еще на 5 га.

– Необходимо оказать максимальную поддержку личной инициативе предпринимателей, – отметил Дархан Сатыбалды на встрече с представителями бизнеса Сайрамского района. – В районе хорошие темпы развития предпринимательства. Необходимо наращивать их и дальше. В этом существенную поддержку окажет индустриальная зона, которая будет открыта в районе. Нам необходимо налаживать переработку сельхозпродукции. Мы должны установить новые отношения между государством и бизнесом. После поездки в Китай ждем от вас хороших стартов. Государство создает благоприятные условия для развития предпринимательства. Бизнесмены способствуют созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния страны и уровня жизни людей. Приглашаю представителей бизнеса к совместному осуществлению новых проектов.