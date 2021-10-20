Елбасы: ООН стала общемировой трибуной диалога ради безопасности и развития

24 октября – День Организации Объединенных Наций. Эта дата отмечается в мире, начиная с 1948 года. В День ООН празднуется годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН, сообщает Kazpravda.kz.
Казахстан был принят в члены ООН 2 марта 1992 года. С того дня наша страна всецело поддерживает инициативы Организации, направленные на укрепление мира и безопасности на основе международного права, а также восстановление доверия в международных отношениях.
«ООН стала общемировой трибуной повседневного, трудного, но необходимого всем диалога ради безопасности и развития. В нем человечество осознает свое единство в многообразии и общую сопричастность к судьбе нашей уникальной планеты», – отметил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
За годы независимости все крупнейшие инициативы Казахстана были озвучены с высокой трибуны ООН и получили поддержку мирового сообщества.
«ООН продолжает оставаться универсальной и безальтернативной международной организацией, отражающей волю всего мирового сообщества», – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который с 2011 по 2013 годы работал заместителем генерального секретаря ООН – генеральным директором отделения ООН в Женеве.
К знаменательной дате – Дню ООН – Библиотека Елбасы подготовила видеоролик об истории многолетнего сотрудничества между Казахстаном и ООН, направленного на созидание мирных идей и укрепление глобальной безопасности.