Елдос Сметов проводит в Мадриде мастер-класс по дзюдо

Казахстанского чемпиона пригласили поделиться опытом на международной арене

Фото: Olympic.kz / Сали Сабиров

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Елдос Сметов по приглашению европейского клуба проводит в Мадриде четырёхдневный мастер-класс по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Отмечается, что это  важный шаг для продвижения казахстанской школы дзюдо на международной арене. Выступление казахстанского чемпиона в Европе символизирует планомерно растущее признание отечественного спорта и свидетельствует о высоком спортивном авторитете Казахстана в мире дзюдо.

«Я искренне хочу, чтобы в нашей стране воспитывалось новое поколение граждан, которое будет вызывать уважение во всём мире, укреплять авторитет Казахстана и с гордостью заявлять: «Я – казах». Желаю каждому здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждой семье растут достойные, сильные и образованные дети!» — подчеркнул на своей официальной странице олимпиец.

Елдос Сметов является примером для тысяч юных спортсменов. Его победы на крупнейших турнирах, стремление и дисциплина вдохновляют молодёжь Казахстана. Государством предпринимаются системные меры по развитию данного вида спорта. Так, на сегодняшний день более 90 тысяч человек в стране занимаются дзюдо, тренерский состав насчитывает 1300 человек. С целью реализации поручения Главы государства по увеличению международного тренерского опыта для национальной сборной Казахстана с 2025 года привлечен итальянский специалист, тренер Эцио Гамба. Сборная тренируется по обновленной системе, в тренерский штаб входят консультант Роберт Мшвидобадзе, Стефано Фрассинелли, а также казахстанские тренеры Мурат Кинтонов, Жансай Смагулов, Ерлан Серикжанов, Гайнулла Есенгалиев, Александр Плетнёв и Калиулы Кален.

Состав сборной - 46 мужчин и 35 женщин-дзюдоистов. Учебно-тренировочные сборы команда регулярно проводит в Дворце единоборств имени Жаксылыка Үшкемпирова, в Астане. Важное внимание уделяется подготовке и развитию судейского корпуса. Руководство судейским комитетом Федерации дзюдо Казахстана осуществляет Мухсин Нуртазин, принимавший участие в качестве арбитра на Олимпийских играх в Лондоне и Пекине.

В настоящее время в Казахстане работает 11 судей международной категории, а также 50 судей с континентальной квалификацией по линии Азии.

#дзюдо #Мадрид #Елдос Сметов

