Электронный аудит минимизирует риски

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Открывая работу заседания, секретарь комитета Сергей Карплюк отметил, что для повышения сбалансированности бюджетов принимаются определенные меры по расширению финансовой самостоятельности и стимулирования местных исполнительных органов к развитию регио­нальных экономик и увеличению доходов местных бюджетов.

– Несмотря на принимае­мые меры, все же остаются актуальными вопросы, связанные с расширением налогооблагаемой базы, оптимизацией межбюджетных операций, улучшением системы межбюджетных отношений, включая вопросы по положениям проекта Бюджетного кодекса в новой редакции, а также эффективности и совершенствования деятельности ревизионных комиссий и служб внутреннего аудита. Эти воп­росы всегда поднимались и поднимаются как в стенах Сената Парламента, так и в рамках выездных заседаний депутатов в регионы, – сказал сенатор.

В ходе мероприятия представитель Миннацэкономики рассказал сенаторам об усилении бюджетной самостоятельности регионов. Так, по доходной части местных бюджетов обеспечен комплекс мер по расширению источников поступлений с одновременным совершенствованием методологии прог­нозирования. Кроме того, для обеспечения равного дос­тупа к базовым благам рассматриваются установление и закрепление минимальных базовых нормативов, а также применение системы регио­нальных стандартов при планировании бюджета. В прошлом году проведена работа с госорганами по ревизии нормативных актов в сфере инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры для их актуализации.

В свою очередь представитель Минфина отметил, что переход от финансового контроля к аудиту – перво­очередная задача всех органов государственного аудита, к которым относятся и службы внутреннего аудита и ревизионных комиссий, что направлено на предотвращение нарушений. Уполн.омоченным органом ведется работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. Одной из новелл законодательства на сегодня является закрепление права за службами внутреннего аудита проводить аудит в электронном формате. Электронный аудит показал не только высокую эффективность и оперативность принимаемых мер, но и минимизацию коррупционных рисков за счет исключения непосредственного контакта, а также экономичность за счет сокращения командировочных расходов