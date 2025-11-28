Элементы дзюдо внедрят в работу «Келешек мектептері»

Образование,Спорт
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова приняла представителей Азиатского союза дзюдо

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Глава ведомства провела встречу с советником президента Азиатского союза дзюдо, многократным чемпионом мира по единоборствам Айдаром Махметовым, а также с генеральным директором спортивного клуба «Жеңіс» Тимуром Турсунбаевым, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе встречи была обсуждена перспектива запуска с 2026 года на пилотной основе секций по дзюдо в «Келешек мектептері».

Напомним, в Казахстане по поручению Главы государства в рамках национального проекта «Келешек мектептері» строятся 217 школ нового формата на 460 тысяч учащихся. Сегодня эти инновационные школы становятся авангардом инфраструктурного обновления отечественной системы образования и внедрения современных образовательных технологий.

«В «Келешек мектептері», помимо обеспечения качественного обучения и воспитания, следует уделять особое внимание формированию у детей с раннего возраста навыков критического мышления, управленческих и тактических решений, физического развития, требовательности к себе, дисциплины, терпения и стремления к победе через творческие, интеллектуальные и спортивные кружки. В последние годы интерес казахстанцев к дзюдо растёт, этот вид спорта становится всё более популярным, поэтому министерство намерено работать в сотрудничестве с федерацией»,  сказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Представители федерации дзюдо, в свою очередь, сообщили о готовности обеспечить профессиональную подготовку тренеров для секций дзюдо, которые откроются в 217 «Келешек мектептері», а также оснастить школьные спортзалы необходимым спортивным инвентарём и обеспечить учащихся специальными кимоно.

Проект в приоритетном порядке охватит сельские школы, отметили в министерстве.

#дзюдо #секции #Келешек мектептері

