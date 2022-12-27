Елена блеснула в Эмиратах

Наша теннисистка выступала на турнире (кстати, экспериментальном по формату) за команду Hawks («Ястребы»), за которую также играли Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия) и Анастасия Павлюченкова (Россия).

На этом турнире наша чемпионка «Уимблдона-2022» не проиграла ни одного матча. Сначала Елена обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь), затем «положила на лопатки» четвертую ракетку планеты Каролин Гарсию (Франция) и в заключительной игре нанесла сокрушительное поражение лидеру мирового рейтинга WTA Иге Швентек (Польша).

В это же время Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали заключительную версию рейтинга лучших игроков мира на 2022 год.

Так, среди женщин первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина начнет 2023 год 21-й ракеткой мира. Юлия Путинцева – 51-я, Жибек Куламбаева – 441-я, Гозаль Айнитдинова – 588-я и Зарина Дияс – 1 031-я. При этом в парном разряде Анна Данилина сохранила за собой 11-ю позицию.

У мужчин в одиночном разряде лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик завершает год на 37-м месте. Свои позиции улучшили Тимофей Скатов – 142-й, Михаил Кукушкин – 188-й и Бейбит Жукаев – 308-й. Немного опустились в рейтинге Денис Евсеев – 292-й и Дмитрий Попко – 330-й. В парном рейтинге Андрей Голубев закрепился на 47-м, а Александр Недовесов на 50-м месте. Андрей и Александр в 2023 году на январских австралийских турнирах, включая Australian Open, выступят вместе. Григорий Ломакин благодаря победе на соревновании серии ITF M15 в Египте в парном разряде поднялся на 205-е место рейтинга АТР.