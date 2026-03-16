После обновления топ-листа казахстанка переместилась с третьей позиции на рекордную для себя вторую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Это стало возможным после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором Рыбакина дошла до финала. В решающем матче теннисистка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (Беларусь).

Теперь в активе Елены Рабыкиной 7 783 очка. У Арины Соболенко - 11 025. У Иги Швентек (третья строчка) - 7 413.

Отметим, что после финала в Индиан-Уэллсе поднялась в рейтинге и Анна Данилина. В парном разряде она теперь располагается на четвертой строчке, что также является личным рекордом спортсменки.