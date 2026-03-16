Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира

Теннис
Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)

Фото: пресс-служба НОК РК

После обновления топ-листа казахстанка переместилась с третьей позиции на рекордную для себя вторую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Это стало возможным после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором Рыбакина дошла до финала. В решающем матче теннисистка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (Беларусь).

Теперь в активе Елены Рабыкиной 7 783 очка. У Арины Соболенко - 11 025. У Иги Швентек (третья строчка) - 7 413.

Отметим, что после финала в Индиан-Уэллсе поднялась в рейтинге и Анна Данилина. В парном разряде она теперь располагается на четвертой строчке, что также является личным рекордом спортсменки.

 

86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
15 марта – День Конституции
По пути реформ
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
На участки шли целыми семьями
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Важен каждый голос
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Для активной социализации созданы все условия
Диалог в режиме нон-стоп
Причастность к судьбе страны
Вдвойне особенный день
Голос поколения
Духовная идентичность казахского народа
Добрые дела меняют судьбы
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Елена Рыбакина обыграла Джессику Пегулу на турнире в Индиан…
Елена Рыбакина обыграла Марту Костюк на турнире в Индиан-Уэ…
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турни…

