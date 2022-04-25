Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.

По результатам обработки 98% бюллетеней, за него проголосовали 58,32% избирателей, за Марин Ле Пен – 41,68%.

Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала "оглушительной победой". Пять лет назад ей не удалось набрать во втором туре и 35% голосов.

Европейские лидеры поздравили Макрона с победой, выразив надежду на продолжение совместной работы.