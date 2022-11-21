Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Президент , Международное сотрудничество
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.
Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана.
Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.