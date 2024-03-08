Ему ребята верят

Первые слова на казахском языке стали входить в жизнь Николая еще в раннем детстве. Но постепенно и органично, не вызывая особых затруднений, благодаря отцу. Выросший в казахском ауле Киикпай Ерейментауского района Николай Дураченко-старший не только в совершенстве владеет государственным языком, но и даст фору любому казаху в знании народных обычаев и традиций. Когда старшему сынишке исполнилось пять лет, стал понемногу давать мальчику легкие языковые практики.

– Помню, у нас даже традиция такая была. Идем куда-нибудь с отцом, например, к бабушке, он сажает меня себе на шею и начинает обучение: голова по-казахски – бас, глаз – көз, рот – ауыз, нос – мұрын и так далее. Я повторял и запоминал слова. Постепенно, как мне кажется, без особого труда мы стали разговаривать между собой на казахском. Мой младший брат, тоже тренер по дзюдо, также хорошо владеет государственным языком. У нас в семье только мама по-казахски не говорит, но прекрасно все понимает, – делится Николай.

Заметный акцент в речи молодого человека заставил было подумать, что окончил парень казахскую школу. Нет, учился он на русском языке в средней школе села Селетинское Ерейментауского района. Конечно же, ученик с таким базовым знанием языка, прекрасным произношением не раз защищал честь учебного заведения на языковых школьных олимпиадах.

По словам молодого человека, знание государственного языка намного расширило его горизонты, будто усилило его потенциал. К примеру, сегодня он востребован как двуязычный специалист. Выезжая с детьми на соревнования в разные уголки Казахстана, чувствует себя органично в любом регионе. Кроме того, делится Николай, владение даже всего одним дополнительным языком открывает новые возможности. Ты словно другим человеком становишься, мыслишь по-другому. К слову, не останавливаясь на достигнутом, он продолжает совершенствовать свой казахский, для этого читает книги. Изучает и английский, который, уверен, нужно знать особенно спортсменам, часто выезжающим на меж­дународные соревнования.

Выпускник факультета физкультуры и спорта КУ им. А. Мырзахметова с 2015 года трудится тренером. Обучая подростков основам дзюдо, Николай Николаевич не забывает пропагандировать государст­венный язык, который стал для него вторым родным. Он старается создавать на тренировках разговорную мини-среду, побуждая ребят в ней участвовать, вызывая у них желание говорить на казахском. Мальчишки всех национальностей, по словам тренера, охотно вовлекаются в общение, многое из сказанного понимают, пусть пока односложно отвечают на вопросы, здороваются и прощаются после тренировки только на казахском языке. На вопрос: зачем он это делает, Николай Дураченко отвечает:

– Я ведь родился и живу в Казахстане. Знаю язык своей страны, за что всегда буду благодарен своему отцу, его друзьям-казахам. Работая с детьми, воспитывая в них с помощью спорта крепость духа, считаю своей обязанностью пропагандировать среди них и государственный язык. Потому что это будущие гвардейцы, защитники Отечества. Мне иногда кажется, если бы я не владел казахским языком, но при этом много разглагольствовал о любви к Родине, патриотизме, вряд ли бы мои пацаны мне верили.

Забавно, но к тренеру-украинцу обращаются некоторые родители, в том числе и коренной национальности, прося научить их детей говорить на их же родном языке. Как бы, мягко говоря, забавно ни звучали подобные обращения взрослых людей, Николай с пониманием относится к таким просьбам. Однако резонно отвечает таким папам и мамам, что не стоит перекладывать задачу на чужие плечи. Нужно всего лишь начать с себя, постараться стать настоящим примером для собственного сына или дочери. Наверняка к словам молодого человека, который, что называется, сделал себя сам и продолжает упорно работать над собой, прислушиваются и юные, и взрослые степногорцы. Отметим, что сельский парень Николай Дураченко – двукратный чемпион РК, двукратный серебряный и бронзовый призер РК по дзюдо, призер Кубка Европы (Испания) и Азиатских игр (Китай).

Конечно, у целеустремленного тренера подрастают и достойные ученики. Так, в 2022 году на Кубке Азии в Алматы один его дзюдоист стал пятым, другой воспитанник в 2023 году на международном турнире в Турции занял третье место. И это пока лучший результат, говорит тренер. Но они готовятся к новым чемпионатам и новым победам.

Среди огромного числа ценностей самые главные для нашего героя – это его семья и работа. Николай Дураченко, окончивший областную спортивную школу-интернат им. Богенбай-батыра, вернулся в город и по окончании университета. Поработав в городской специализированной детско-юношеской спортивной школе, решил открыть частный клуб-школу дзюдо «Қасқыр». Название клуба не случайное – оно отражает концептуальную суть: сочетание силы, интуиции, благородства, справедливости. Именно такими хотел бы видеть своих воспитанников тренер.