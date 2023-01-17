Энергия ветра

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Серик Кабдулов

В Атырауской области, богатой углеводородными ресурсами, развивается и «зеленая» энергетика.

Атырауская область по природно-климатическим условиям – зона степей и полупустынь: здесь много солнечного света, да и ветров хоть отбавляй! Поэтому в регионе в целях развития возоб­новляемых источников энергии в 2018 году была построена вет­ряная электростанция (ВЭС) в окрестностях села Манаш Исатайского района.

Мощность заявленной станции составляет 52,8 МВт при полной ветряной нагрузке, для этого понадобилось установить 36 единиц ветряных электроустановок.

Как рассказали в областном управлении энергетики и ЖКХ, это асинхронные трехлопастные ветряные электроустановки. Генерируемая ими электроэнергия поставляется в филиал «Западные межсистемные электрические сети» АО «KEGOC». Объем ежесуточно уточняется через национальный диспетчерский центр системного оператора, отвечающий за оперативное управление Единой электро­энергетической системой страны.

Как отмечают в компании, осуществившей проект, ожидаемый срок его окупаемости равняется 10 годам. Общая сумма инвестиций на строительство ветряной электростанции составила более 25 млрд тенге.

Это был первый подобный проект в регионе. Местность, где построена ветряная электростанция, подобрана не случайно: ветра здесь дуют чуть ли не ежедневно со скоростью 10 м в секунду. Говорят, что поиск места занял аж пару лет. В высоту «ветряки» с лопастями достигают более 100 м.

В первый год запуска Манашской ВЭС было выработано 12,1 млн кВт·ч электроэнергии. В 2022-м – около 200 млн кВт·ч.

Естественно, себестоимость вырабатываемой здесь электроэнергии пока дороговата, но это временно, тем более что Казахстан следует мировому тренду по постепенному замещению невозобновляемых минеральных источников энергии (нефти, газа, угля) на возобновляемые. Чтобы стоимость производимой электроэнергии постепенно снижалась, нужно как можно больше строить и развивать различные виды электростанций от ВИЭ.

Будет много производителей⁄продавцов «зеленой» электро­энергии, между ними, естественно, начнет расти конкуренция. А главное – от этого большая польза экологии и окружающей среде.

На подходе еще два объекта. Вторую по счету ветряную электростанцию планируют построить в районе поселка Доссор Макатского района. Возведение ее начато в сентябре 2020 года. Планируется, что данная станция будет иметь проектную мощность в 48 МВт при полной нагрузке ветра. Сумма инвестиций в строительство составит свыше 23 млрд тенге.

По предварительным расчетам, в принципе, этого объема хватит, чтобы покрыть потребности Макатского района в электроэнергии. На сегодня завершена установка ветряного оборудования, ведется монтаж подстанции, от которой вся полученная электрическая энергия будет поступать на линию АО «KEGOC» в Единую электроэнергетическую систему Казахстана.

Ожидается, что запуск этой ВЭС может быть осуществлен уже в ближайшее время. Также планируется привлечь инвестиции в строительство третьей ветряной электростанции мощностью 50 МВт в районе города Кульсары Жылыойского района.

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