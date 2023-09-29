Энергоэффективный продукт

Ученые АО «Парк ядерных технологий» при ЕНУ им. Л. Н. Гумилева увеличили теплостойкость полимерной кабельной изоляции на 40%. Этот метод является инновационным в отечественном кабельно-проводниковом произ­водстве.

Совместно с производителями ученые вуза использовали способ радиационного сшивания. Новая технология создана с помощью промышленного ускорителя электронов ЭЛВ-4 и применяется при производстве фотовольтаических и нефтепогружных кабелей.

– Нами достигнута предварительная договоренность с потребителями радиационно-модифицированной кабельной продукции. Одним из перспективных направлений использования видов кабеля может стать АЭС. В целом область применения кабелей широка: фотовольтаические применяются для подключения подвижных и стационарных компонентов (солнечные модули, приборы и прочее) фотоэлектрических систем, нефтепогружные – для подачи электроэнергии к погружным электродвигателям нефтяных и водоподъемных установок и применяются для откачивания нефти при бурении скважин. Вследствие специфики эксплуатации их изоляция должна выдерживать высокую температуру и давление, а также быть оснащенной броней из стальной ленты, – отмечает начальник проектной группы АО «Парк ядерных технологий» при ЕНУ Азат Нуркасимов.

Сейчас ученые планируют наладить производство высокотемпературных саморегулирующихся нагревательных кабелей для нефтяной и газовой промышленности. Новый вид продукции станет более энергоэффективным, а также не требует установки терморегулирующих устройств.

– Такие инновационные кабели могут регулировать сопротивление в зависимости от окружающей температуры. Говоря простыми словами, кабель нагревается, если вокруг холодно, и охлаждается, если температура окружающей среды становится выше. Такой кабель не перегревается, является энергоэффективным и не требует никаких терморегулирующих устройств. Для создания подобной кабельной продукции будут использованы наноструктурные материалы, – подчеркнул ученый.

Сейчас продукция находится на стадии сертификации.