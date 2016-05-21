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​ЕНТ в компьютерном режиме
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Это пилотный проект, участники которого – Национальный центр тестирования, управление образования ВКО и крупнейший частный оператор в сфере компьютерного тестирования компания Ustudu. Светлые и просторные аудитории оборудованы 170 компьютеризированными местами. В здании РЦТ имеются также комнаты ожидания для родителей, помещения для оказания медицинской и психологической помощи.

– В рамках государственно-частного партнерства сегодня ведется работа по созданию сети РЦТ в других регионах страны, – говорит заместитель Национального центра тестирования Болат Меншик.

Более 150 восточноказахстанских выпускников уже подали заявления для сдачи Единого национального тестирования в компьютерном режиме.

– Прежде чем приступить к реализации проекта, мы изучили лучший мировой опыт, – рассказала представитель компании Ustudu Жанна Копбаева. – Региональный центр тестирования будет работать круглогодично.

В стенах РЦТ, оснащенного всем необходимым, в том числе камерами видеофиксации, школьники смогут проходить пробное тестирование. Таким образом у будущих выпускников будет возможность подготовиться к ЕНТ психологически. По словам работников центра, готовясь к Единому национальному тестированию, учащиеся получат в свободном доступе уникальные базы видеоуроков. В летнее время запланированы выезды на природу, где ребята могут освежить полученные в течение года знания по профильным предметам ЕНТ.

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