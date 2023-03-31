ЕНУ и QazBioPharm намерены создавать биотехнологические препараты и технологии

Сегодня Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева и АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных образовательных проектов для подготовки кадров, проведение научных исследований в области биологии, биотехнологии, вирусологии, экологии, генетики и других сферах, а также их коммерциализацию.
Соглашение завизировали ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков и генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закарья. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере образовательной, научно-технической и инновационной деятельности.
«На недавнем открытии первой сессии Парламента глава государства отметил, что развитие отечественной экономики должно опираться на достижения науки. При этом, недостаточно только получать патенты, писать статьи, научные разработки должны широко внедряться в производство, способствовать росту экономики. Особая миссия в этой связи принадлежит исследовательским вузам, в который сейчас трансформируется ЕНУ. Сегодняшнее соглашение с холдингом QazBioPharm, в активе которого успешная разработка и выпуск отечественной вакцины против коронавируса, открывает большие перспективы для повышения качества подготовки кадров, проведения совместных научных исследований, а также коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности как ученых университета, так и холдинга», - сказал Ерлан Сыдыков.
С этого года будут разработаны совместные программы обучения необходимых специалистов для отечественной фармацевтической промышленности. В целях подготовки научных кадров ЕНУ и QazBioPharm планируют создать совместный диссертационный совет. Холдинг станет базой прохождения производственной и научной стажировки обучающихся ЕНУ.
«Мы будем осуществлять совместную подготовку кадров, так как «QazBioPharm» требуются высококвалифицированные специалисты в области биологической безопасности, биотехнологий, фармации, генетики. Соглашение с ЕНУ, который входит в настоящее время в три сотни лучших университетов мира и имеет значительный научный потенциал, создает прочную научно-образовательную платформу для реализации обоюдных целей, в том числе, обеспечения биологической безопасности и развития отечественной фармации», - отметила Кунсулу Закарья.
ЕНУ и QazBioPharm намерены приступить к разработке и производству новых препаратов и технологий. Ученые будут проводить совместные научно-исследовательские работы в сфере биологии, биотехнологии, вирусологии, экологии, генетики. Также предполагается коммерциализация научных проектов ученых университета в сфере биологии, биотехнологии, а также разработок по новым лекарственным препаратам.
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