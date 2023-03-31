ЕНУ и QazBioPharm намерены создавать биотехнологические препараты и технологии Свежий выпуск 53 Аманжолова Айман [email protected]

Сегодня Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева и АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных образовательных проектов для подготовки кадров, проведение научных исследований в области биологии, биотехнологии, вирусологии, экологии, генетики и других сферах, а также их коммерциализацию.