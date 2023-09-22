ЕНУ и УМЗ подписали меморандум о сотрудничестве

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Аманжолова Айман
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В Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Ульбинский металлургический завод». Стороны намерены развивать сотрудничество в научной и производственной сфере, содействовать продвижению коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности, а также объединить усилия в подготовке кадров.

Фото: пресс служба ЕНУ им.Л.Гумилева

АО «Ульбинский металлургический завод» – это уникальное предприятие, осуществляющее производство ядерного топлива для атомной энергетики, выпускающее все виды бериллий-содержащей продукции и оснащенное современным оборудованием, способным перерабатывать любое тантал-ниобий-содержащее сырье. УМЗ имеет мощную научно-исследовательскую базу, крупный проектно-конструкторский институт, развитую инфраструктуру вспомогательных производств. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании «Казатомпром».

На первом заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что бизнес должен сотрудничать с научным сообществом, чтобы увеличить объем научно-исследовательских работ в производственных секторах экономики.

В прошлом году ЕНУ имени Гумилева присвоен статус исследовательского университета. В настоящее время в университете реализуется программа трансформации, в рамках которой налаживаются связи с крупными предприятиями. Ученые университета реализуют более 230-ти научных проектов в области ядерной физики, водородной энергетики, нефтехимии, «цифровых двойников», криптологии, биотехнологий, инжиниринга, новых строительных материалов и других. В состав университета в 2022 году вошло АО «Парк ядерных технологий». 

Также с прошлого года в ЕНУ учреждены собственные гранты «JANA ASU» на поддержку идей коммерциализации.

В рамках подписанного меморандума с АО «Ульбинский металлургический завод» усилия сторон будут направлены на проведение совместных научных и научно-технических исследований и внедрение их результатов в производство, привлечение инвестиций в НИОКР, создание стартап-компаний и мини-производств.

Стороны также будут сотрудничать в вопросах подготовки и переподготовки кадров, разработки образовательных программ, научных стажировок, повышения научного потенциала и ряде других с учетом специфики предприятия.

«Наша цель – проведение совместных прикладных исследований для решения научно-технических задач, улучшения и обеспечения наших производств, наших технологий. Мы видим, что ЕНУ обладает впечатляющим научным и кадровым потенциалом, современной лабораторной базой, перспективными разработками. Мы готовы также войти в консорциум с университетом и предоставить наши лаборатории и специалистов для проведения определённых исследований», - отметил первый заместитель председателя правления – главный инженер АО «УМЗ» Владимир Вахненко.

На состоявшейся встрече ученые университета и руководство УМЗ обсудили возможности реализации ряда проектов.    

 

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