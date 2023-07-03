ЕНУ подготовил первых этнополитологов-магистрантов в Казахстане

Фото пресс-службы ЕНУ

Впервые в Казахстане ЕНУ выпустил магистрантов инновационной научно-педагогической программы «Этнополитология». Молодые ученые планируют продолжить свои научные проекты по изучению этноменеджмента и феномена народной дипломатии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

В 2021-2022 учебном году в ЕНУ состоялся первый запуск в Казахстане и Центральной Азии двухгодичной образовательной программы по подготовке магистрантов этнополитологии. Образовательный курс разработан преподавателями университета в соответствии со всеми профессиональными стандартами. Сформированы группы с казахским, русским и полиязычным обучением. В настоящее время 21 человек изучают сферу этнополитики, 4 из них впервые выпускаются в этом году из стен ЕНУ.

«Мы запускали новую образовательную программу «Этнополитология», исходя из востребованности этой профессии на сегодняшний день. Она не имеет аналогов в вузах Центральной Азии. Сегодня нужны квалифицированные эксперты в данной сфере, региональные и этнополитические исследования очень востребованы в политической науке. В этом году мы выпустили своих первых этнополитологов-магистрантов. Что примечательно, обучение проводят представители разных регионов страны, что свидетельствует о востребованности магистерской профессии этнополитолога. Отмечу также, что к подготовке этнополитологов проявляют интерес и зарубежные вузы», - отметил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Магистранты первого выпуска успешно защитили свои научные проекты на самые актуальные темы в сфере межэтнических отношений. Хамит Сабден в рамках своей диссертации направил несколько предложений в Ассамблею народа Казахстана.

«В ходе учебного процесса мы всесторонне исследовали этнополитическую науку, которая существенно влияет на развитие общенациональной политики в целом. При этом особый акцент сделан на политику исторической памяти, народную дипломатию, национальный брендинг и генетический код нации. Мы рассматривали процессы укрепления стабильности и развития общенациональной политики. В рамках своей диссертации и научных изысканий я направил в Ассамблею народа Казахстана несколько предложений по модернизации этнополитики. Я считаю, что модернизация - это непрерывный процесс, потому что мир очень быстро меняется. При этом сохранение национальной идентичности в эпоху глобализации - это важный вопрос, который всегда стоит на повестке дня», - отметил выпускник первого выпуска магистрантов этнополитологии ЕНУ.

Диплом магистра социальных наук по направлению «Этнополитология» открывает сегодня широкие профессиональные возможности для работы выпускников в структурах государственного и политического управления, научно-исследовательских и аналитических организациях.

В новом 2023-2024 учебном году ЕНУ запускает образовательную программу «Дипломатия и менеджмент в этнополитике» на уровне докторантуры, добавили в пресс-службе вуза.



