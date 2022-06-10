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ЕНУ впервые вошел в топ-300 лучших вузов мира
Николай Сергеев

Опубликованы результаты ежегодного ранжирования высших учебных заведений международным агентством
Quacquarelli Symonds.

Евразийский национальный университет им.Л. Н. Гумилева в очередной раз продемонстрировал динамичное продвижение в мировом рейтинге вузов QS, поднявшись на 51 позицию за последний год и заняв 277-е место в мировом рейтинге QS World University Rankings 2023, тем самым войдя в топ-300 лучших вузов мира.

За последние четыре года вуз продвинулся на 141 позицию, показывая уверенный рост в международном рейтинге. К 2025-му в соответствии со Стратегией развития национальный университет намерен войти в топ-200 рейтинга QS.

Университет значительно повысил свои позиции по критериям «Иностранный ППС»,«Репутация среди работодателей» и «Репутация среди академических экспертов». При этом показатели по результатам индикаторов «Соотношение обучающихся к ППС» и «Иностранный ППС» заметно превзошли средний результат вузов по всему миру.

В этом году количество участников международного рейтинга увеличилось на 47%. Составители исследования проанализировали данные 2 462 вуза из 100 стран. В итоговый рейтинговый список вошли 1 422 университета мира. Казахстан в международном рейтинге представлен 16 вузами, два из них вошли впервые.

В десятку лидеров рейтинга QS вошли такие мировые университеты, как Массачусетский технологический институт, Университет Кембриджа, Стэнфордский университет, Университет Оксфорда, Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и т. д.

Методология оценки университетов на международном уровне осуществляется по следующим индикаторам: репутация среди академических экспертов, репутация среди работодателей, соотношение обучающихся к профессорско-преподавательскому составу, индекс цитируемости научных публикаций, иностранные обучающиеся, результаты трудоустройства. Также в этом году было добавлено два новых критерия: «Результаты трудоустройства» и «Международная исследовательская коллаборация».

Напомним, в этом году Евразийский национальный университет также укрепил свои позиции в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject 2022. ЕНУ расширил свое представительство в мировом списке с 4 до 11 и лидирует среди казахстанских вузов по 3 предметам. При этом дисциплина «Гостиничный бизнес и управление досугом» вошла в первую сотню рейтинга в предметном рейтинге лучших университетов мира. В «Лингвистике» ЕНУ переместился из группы мировых университетов, делящих места 251–300, в топ 101–150.

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