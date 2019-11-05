​Эпичный нокаут от Канело

Свежий выпуск
Кошкарбек Тусипов

В воскресенье на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел один из самых долгожданных боев в профи-боксе. Самый звездный боксер современности (а этот статус латиноамериканец получил после двух неоднозначных побед над казахстанцем Геннадием Голов­киным) продолжает удивлять боксерский мир. Сауль Канело Альварес, который владел двумя титулами чемпиона мира по линиям WBC и WBA в среднем весе (до 70,4 кг) и одним регулярным по версии WBA в суперсреднем весе (до 76,2 кг), рискнул в этот день выступить и по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), которым и владел россиянин.

Ковалев даже в случае победы не мог отнять титулы у Альвареса, но надеялся сохранить свой пояс и при этом заработать много денег. Финансы, может, он и поправил, но звания чемпиона лишился. Мексиканец очень уверенно провел почти все раунды, но особенно был великолепен в 11-м, когда смог оттеснить к канатам россиянина, нанести мощный удар в голову слева, а потом повторным ударом справа отправить его в глубокий нокаут.

Таким образом, 29-летний Канело одержал 53-ю победу в профессиональной карьере, 36 из которых нокаутом. Также на его счету одно поражение и две

ничьи. При этом мексиканец поднялся на два веса выше и покорил 4-ю категорию в карьере. В свою очередь 36-летний Ковалев потерпел 4-е поражение в карьере, 3 из которых досрочные. В его активе 34 победы (29 нокаутом) и 1 ничья.

После поединка у латиноамериканца вновь спросили о поединке с казахстанцем, который совсем недавно вернул себе титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Сауль, который явно не хочет встречаться с GGG, даже если на кону стоят огромные суммы, все же признался, что такой бой может состояться, но при определенных условиях. Какими они будут, никто не знает, но весь мир ждет борьбы на ринге именно от этих двух титанов современности.

Стоит отметить, что в рамках этого грандиозного шоу на ринг выходил и другой казах­станец – Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере. Наш 26-летний соотечественник, выступающий в среднем весе, победил единогласным решением Кристиана Оливаса из Мексики и поднялся в мировом рейтинге, завоевав при этом титул чемпиона США по версии WBC (USNBC). Теперь в активе казахстанца 13 побед в 13 боях, из которых 8 досрочных. Оливас же потерпел 6-е поражение в карьере при 16 победах, из них в 13 – нокаутом.

Популярное

Все
Как врачи Минздрав препарировали
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Два комитета хотят упразднить в МВД
В Казахстане планируют оцифровать процесс регистрации лекарственных средств, чтобы снизить цены и ускорить появление препаратов на аптечных прилавках
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Внимание! Поезд задерживается
Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода
Семейчане, внимательно отслеживающие ситуацию в Экибастузе, искренне сопереживают соседям, поскольку не понаслышке знают, каково это – остаться в жуткий холод без тепла
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
История одного мавзолея
Взаимосвязанность и сотрудничество
В Атырау планируется выделить 3,5 млрд тенге для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
Освободить от долгов, не разоряя
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
И казахстанцам, и иностранцам
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

Свежий выпуск
Городской турнир по футболу провели в столице
Свежий выпуск
Сенат определил повестку предстоящего заседания
Свежий выпуск
Таиланд – Казахстан: На пути к более активному двустороннем…
Свежий выпуск
Земля под контролем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]