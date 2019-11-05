​Эпичный нокаут от Канело

В воскресенье на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел один из самых долгожданных боев в профи-боксе. Самый звездный боксер современности (а этот статус латиноамериканец получил после двух неоднозначных побед над казахстанцем Геннадием Голов­киным) продолжает удивлять боксерский мир. Сауль Канело Альварес, который владел двумя титулами чемпиона мира по линиям WBC и WBA в среднем весе (до 70,4 кг) и одним регулярным по версии WBA в суперсреднем весе (до 76,2 кг), рискнул в этот день выступить и по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), которым и владел россиянин.

Ковалев даже в случае победы не мог отнять титулы у Альвареса, но надеялся сохранить свой пояс и при этом заработать много денег. Финансы, может, он и поправил, но звания чемпиона лишился. Мексиканец очень уверенно провел почти все раунды, но особенно был великолепен в 11-м, когда смог оттеснить к канатам россиянина, нанести мощный удар в голову слева, а потом повторным ударом справа отправить его в глубокий нокаут.

Таким образом, 29-летний Канело одержал 53-ю победу в профессиональной карьере, 36 из которых нокаутом. Также на его счету одно поражение и две

ничьи. При этом мексиканец поднялся на два веса выше и покорил 4-ю категорию в карьере. В свою очередь 36-летний Ковалев потерпел 4-е поражение в карьере, 3 из которых досрочные. В его активе 34 победы (29 нокаутом) и 1 ничья.

После поединка у латиноамериканца вновь спросили о поединке с казахстанцем, который совсем недавно вернул себе титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Сауль, который явно не хочет встречаться с GGG, даже если на кону стоят огромные суммы, все же признался, что такой бой может состояться, но при определенных условиях. Какими они будут, никто не знает, но весь мир ждет борьбы на ринге именно от этих двух титанов современности.

Стоит отметить, что в рамках этого грандиозного шоу на ринг выходил и другой казах­станец – Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере. Наш 26-летний соотечественник, выступающий в среднем весе, победил единогласным решением Кристиана Оливаса из Мексики и поднялся в мировом рейтинге, завоевав при этом титул чемпиона США по версии WBC (USNBC). Теперь в активе казахстанца 13 побед в 13 боях, из которых 8 досрочных. Оливас же потерпел 6-е поражение в карьере при 16 победах, из них в 13 – нокаутом.