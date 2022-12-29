Эпидсезон в разгаре

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Алла Серикбаева

Накануне новогодних праздников в Минздраве дали советы, как провести их с пользой для здоровья, не заболеть и не допустить пищевых отравлений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, активность гриппа продолжает расти по всему европейскому региону. Причем наблюдается более ранняя заболеваемость, чем в допандемийные годы. Более того, в странах идет смешанное распространение циркулирующих вирусов.

Сейчас в Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости. Как констатировали в Министерстве здравоохранения, с 1 октября 2022 года зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа. 65% заболевших приходится на детей до 14 лет.

– По сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года заболевае­мость ОРВИ выросла на 10%, – конс­татировала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

Она напомнила о клинических отличиях гриппа от ОРВИ. Так, у гриппа короткий инкубационный период, который длится до полутора суток, тогда как при КВИ и других ОРВИ он доходит до десяти дней. Грипп начинается остро и отличается повышением температуры тела до 39 °С, ознобом, мышечной и головной болью, ломотой во всем теле, сухим кашлем с болями за грудиной.

Продолжают регистрировать в мире и коронавирусную инфекцию. И если в одних странах идет снижение, то в других, наоборот, рост. Штамм «омик­рон» остается доминирующим. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в республике в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости в 2,3 раза.

Все регионы Казахстана, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 12 августа находятся в «зеленой» зоне.

– Однако показатель R выше единицы отмечается в 15 регионах страны, за исключением Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей и области Жетысу, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции, – отметила вице-министр здравоохранения.

Наиболее высокая занятость инфекционных больниц в Жамбылской области, Астане и Алматы, реанимационных коек – в Астане и Шымкенте. Что касается ограничительных мер, то они будут вводиться в зависимости от распространения COVID-19 и числа госпитализированных.

К слову, вакцинацией против КВИ охвачено около 81% взрослых (подлежащих вакцинации), или более 57% от всего населения страны.

Учитывая разгар эпидсезона гриппа и ОРВИ, рост заболеваемости КВИ и предстоящие новогодние праздники, Минздрав дал рекомендации по профилактике вирусных инфекций и недопущению пищевых отравлений. В частности, рекомендовано ограничить посещение мест массового скоп­ления людей, а если уж вышли в свет, то использовать маски, антисептики, чаще проветривать помещения. Чтобы новогодние пиршества не привели на больничную койку, в ведомстве рекомендуют не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли, не хранить длительно пищу, смотреть на срок годности, соблюдать температурный режим приготовления блюд, а для транспортировки и хранения продуктов питания использовать чистую упаковку.

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