Эпоха независимости – из первых уст Владимир ОСИПОВ

Ранее многотомное издание выходило на русском языке. И вот теперь оно увидело свет на государственном языке. В собрание, состоящее из семи томов, вошли наиболее значимые публичные выступления Главы государства концептуального и программного характера за период с 1989 по 2013 год.



Данные выступления являются ценным документальным источником по новейшей политической истории Казах­стана, представленной сквозь призму эволюции политико-философских взглядов Нурсултана Назарбаева как национального Лидера, политического деятеля, крупного теоретика и практика государственного строительства.



Торжественную церемонию презентации, в которой приняли участие депутаты Парламента страны, представители научной и творческой интеллигенции, общественные деятели, преподаватели и студенты вузов, журналисты, открыл начальник Канцелярии Президента РК Махмуд Касымбеков.



В своем выступлении он отметил, что в ходе работы над собранием возглавляемая им редакционная группа изучила значительный массив архив­ных документов, стенограмм и иных материалов, имеющихся в фондах Архива Президента, Музея Первого Президента, Администрации Президента, центральных государственных органов, а также ранее изданных книг, газетно-журнальных публикаций в республиканской и зарубежной печати. Кроме того, была проведена огромная работа по переводу большого объема текстов выступлений с русского языка на казахский, а также уточнению и вводу в оборот терминологического аппарата на государственном языке. В первую очередь это относится к первым томам, освещающим события конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда в силу специфики того времени подавляющая часть выступлений была на русском языке.



Далее выступавший коротко остановился на содержании томов, подчеркнув, что в основу их периодизации легли основные этапы социально-экономического и государственно-политического развития Казахстана.



В частности, первый том "На пороге независимости" ("Тәуелсіздік табалдырығында") охватил 1989–1991 годы с момента избрания Нурсултана Назарбаева первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и посвящен событиям последних перестроечных лет до момента провозглашения независимости Казахстана.



Второй том "В начале пути" ("Жол басында"), охватывающий 1991–1995 годы, посвящен одному из самых драматичных и определяющих с точки зрения государственного строительства этапов – началу независимости нашей республики, когда происходил демонтаж прежней партийно-советской системы и шел сложный процесс поиска новой модели государственности и становления рыночной экономики.



Третий том "Курсом реформ" ("Реформалар жолымен") освещает период 1995–1998 годов, когда на основе Конституции 1995 года были продолжены системные преобразования в политической, экономической, социально-гуманитарной сферах, принята стратегическая программа "Казахстан-2030", осуществлен перенос столицы из Алматы в Акмолу, а также проведена дальнейшая конституционная реформа 1998 года.



Четвертый том "Стратегия роста" ("Өрлеу стратегиясы") связан с деятельностью Президента в 1999–2005 годах, охарактеризовавшихся выходом страны на траекторию устойчивого экономического роста, дальнейшей демократизацией политической системы и реализацией на внешнеполитическом уровне таких крупных международных инициатив, как СВМДА, Евразийский медиа-форум, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.



В пятом томе "На пути к лидерству" ("Көшбасшылық жолда") приведены выступления Главы государства за период 2006–2009 годов, ознаменовавшийся признанием за Казахстаном лидерских позиций в Центрально-Азиатском регионе и на пространстве СНГ.



При этом, учитывая значительное количество выступлений, вошедших в четвертый и пятый тома, каждый из них был разделен на две части.



В шестом томе "20 лет мира и созидания" ("Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы") освещаются события 2010–2011 годов, которые прошли для казахстанского общества под знаком 20-летия независимости и стали временем осмысления пройденного пути, непредвзятой оценки своих достижений и возможностей, анализа текущего состояния и определения направлений дальнейшего развития.



Седьмой том "Новые горизонты" ("Жаңа көкжиектер") посвящен периоду 2012–2013 годов, когда казахстанская нация задала для себя новые горизонты развития в формате Стратегии "Казахстан-2050".



В дальнейшем, по словам М. Касымбекова, по мере накопления материала за последующие периоды планируется продолжение выпуска собрания.



Участвующий в презентации депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов признался, что, перечитывая выступления Главы государства, вновь убедился, насколько продуманными, реалистичными и прозорливыми были его суждения в оценке текущих проблем государственного строительства, социально-экономической модернизации, национальной безопасности, международных отношений, а также путей и перспектив их дальнейшего развития.



Депутат Сената Парламента, председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин в свою очередь добавил, что ценность издания заключается также и в том, что оно вносит большой практический вклад в дальнейшее развитие государственного языка.



Известный ученый-тюрколог, руководитель научно-исследовательского центра по изу­чению наследия Коркыта при Казахском национальном университете искусств Мырзатай Жолдасбеков подчеркнул, что выход подобного издания сейчас, когда в казахстанском обществе назрела насущная потребность в переосмыслении национальной истории и роли в ней Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, особенно актуален.



Президент АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Сауытбек Абдрахманов как член редакционной группы, работавшей над изданием, обратил внимание на стилистические, лексические и методологические сложности, возникшие в ходе перевода текстов с позиции обеспечения их полной достоверности духу и специфике каждого из освещаемых в собрании избранных речей периодов истории.



Ученые-обществоведы – академик Национальной академии наук Казахстана Болат Комеков и профессор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Гарифолла Есим отметили ценность издания с точки зрения ввода в научный оборот уникальных документов, которые станут прекрасной источниковой базой для последующей исследовательской работы.



В рамках презентации также состоялась торжественная церемония вручения читательских билетов Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации. Читательский билет позволяет осуществлять заказ необходимой литературы и последующий доступ к ней посредством самых современных технологий, в том числе и через мобильный телефон.



