Фото: пресс-служба Минтуризма

На Кубке мира по пара биатлону казахстанский спортсмен Ербол Хамитов в индивидуальной гонке на дистаниции 12,5 км стал бронзовым призером, показав результат 38 минут и 21 секунд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Золотую медаль на этой дистанции завоевал украинский спортсмен Тарас Рад (37:08), а серебряную – представитель США Пайк Аарон (38:16).

В ведомстве отметили, что этап Кубка мира по пара биатлону прошёл с 22 по 25 января в городе Якушице. В нём приняли участие спортсмены Казахстана, Канады, Великобритании, Бразилии, Испании, Украины и США.

Данные состязания являются рейтинговыми соревнованиями на XIV зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина. Далее спортсмены сборной Казахстана примут участие на этапе Кубка мира по пара лыжным гонкам, который пройдет в Якушице (Польша) с 28 января по 1 февраля.