ERG направит 300 млн тенге на ликвидацию последствий пожара в Абайской области

ERG (Eurasian Resources Group) выделяет 300 млн тенге для помощи в ликвидации последствий от пожаров в области Абай. Средства будут перечислены в фонд «Ақ Ертіс».

Фото пресс-службы ERG

По согласованию с акиматом Абайской области, выделенные ERG средства – 300 млн тенге, пойдут на восстановление выгоревших лесов и ликвидацию последствий пожаров, охвативших природный резерват «Семей орманы».

– Чрезвычайная ситуация в Абайской области потрясла всех нас, - отметил председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич. – В этот момент как никогда важно проявить единство. Борьба с последствиями стихии еще предстоит. Мы в ERG скорбим в связи с трагедией, унесшей жизни наших соотечественников. Средства, выделенные компанией, пойдут на восстановление и оказание необходимой помощи региону.

В сентябре прошлого года ERG направляла финансовую помощь на восстановление лесов, выгоревших в результате масштабных пожаров, охвативших несколько районов Костанайской области. Средства были перечислены организации непосредственно занимающейся лесопасадками в районах, пострадавших от пожара.