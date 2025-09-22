Гибридные фильтры нового поколения заработают на Аксуской электростанции. Соответствующее соглашение ERG подписала с ведущим в мире производителем оборудования для охраны окружающей среды – FujianLongking

Фото: ERG

Проект нацелен на экологизацию промышленности Казахстана и демонстрирует высокий уровень ответственности бизнеса.

Стратегия жизни

ERG вновь показывает пример ответственного отношения к окружающей среде крупного бизнеса. Группа последовательно реализует свою Экологическую стратегию, и достижение лучших мировых стандартов очистки выбросов ее важная часть. Сегодня стартует новый этап: ERG заключила контракт с ведущим в мире производителем оборудования для охраны окружающей среды - FujianLongking на поставку трех гибридных фильтров для энергоблоков №4 и №7 Аксуской электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». Контракт подписан в Павлодаре в ходе III Межрегионального форума ECOJER «Экология и производство: путь к устойчивому будущему» и ставшего площадкой для прямого диалога между промышленниками, представителями государственных органов, экспертами и НПО.

В церемонии подписания участвовали генеральный директор дивизиона «Энергетика» ERG и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Дуйсен Мергалиев и Генеральный директор департамента международного бизнеса FujianLongking CO., Ltd Сун Лэй.

Фильтры станут первым в Центральной Азии оборудованием на энергопроизводящих предприятиях с такой степенью очистки и снизят объем твердых выбросов до требований наилучших мировых стандартов. ERG инвестирует в этот проект более 13 млрд. тенге.

«В своем Послании 8 сентября Глава государства сказал, что особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Подписанное сегодня соглашение отвечает этой задаче. Это продолжение системной работы ERG по реализации Экологической стратегии, утвержденной акционерами Компании, благодаря которой внедряются лучшие инновационные решения», – отметил генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

Экологическая стратегия реализуется с 2018 года, она предусматривает снижение объема эмиссий по всем направлениям деятельности. По плану, инвестиции в охрану окружающей среды до 2030 года составят порядка 282 млрд. тенге. На сегодня в исполнение природоохранных мероприятий только в Павлодарской области вложены порядка 50 млрд тенге. Основной упор делается на модернизацию газоочистного оборудования ради сокращения выбросов. И реальные результаты уже есть. По данным ERG, объемы выбросов твердых веществ на предприятиях Группы снизились на 15%. Например, на Павлодарском алюминиевом заводе этот показатель еще выше – свыше 22%.

К цели – с надежным партнером

В производство вовлекаются наилучшие доступные техники, примером которой и являются гибридные фильтры. Запыленный поток вначале проходит очистку в электростатической секции, после чего направляется на доочистку в секции с рукавными фильтрами.

«Компания Longking более 50 лет занимается технологиями охраны окружающей среды. В сотрудничестве с ERG мы впервые внедряем гибридные фильтры в энергетическую отрасль Казахстана. Угольная генерация остается важной частью энергобаланса, и при этом предприятия несут серьезную экологическую ответственность. Проект на Аксуской электростанции станет новой отправной точкой для применения наших технологий в Центральной Азии и примером зеленой трансформации угольной энергетики. Мы уверены, что партнерство Longking и ERG позволит реализовать проект, который станет ориентиром для энергетики Центральной Азии», - прокомментировал генеральный директор FujianLongking Хуан Вэй.

Спикер напомнил, что в Китае эта технология получила государственную премию за инновационность и с успехом применяется на электростанциях более 300 ГВт.

«Данная инициатива говорит о том, что ERG заботится об экологии», - отметил господин Хуан Вэй.

Ранее, в 2023 году, в рамках Экологической стратегии ERG первой в Казахстане внедрила технологию рукавного фильтра на котле ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», а также установила шесть гибридных фильтров в цехе спекания Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана». И работа в этом направлении будет обязательно продолжена.