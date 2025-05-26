Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

Общество
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Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На заседании рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него. 

В ходе заседания государственный советник отметил, что устойчивая тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних шести лет.

Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тысячи случаев прекращения гражданства, то 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, а в 2024 году – 77 человек.

«Данные факты свидетельствует о росте авторитета института казахстанского гражданства и уверенности наших соотечественников в будущем страны», - говорится в информации. 

#Казахстан #комиссия #Ерлан Карин #гражданство

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