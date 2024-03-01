Ерлан Кошанов доложил президенту о работе Мажилиса

Мажилис, Президент, Парламент
96
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Президент был проинформирован о текущей законотворческой деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщил Ерлан Кошанов, все поставленные главой государства задачи по законодательному обеспечению запланированных преобразований выполняются на должном уровне и своевременно.

Так, только за два последних месяца Мажилис принял и направил для рассмотрения в Сенат 18 законов. Это поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, по вопросам цифровизации, науки, ведения бизнеса, страхования ответственности медицинских работников, трансфертного ценообразования, миграции населения.

Во исполнение поручения президента депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами – Бюджетным, Водным, Строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. Каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью, все мероприятия палаты открыты для СМИ и заинтересованных НПО.

Глава государства также был проинформирован о работе партии AMANAT. Особый акцент был сделан на партийных проектах «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсыз қоғам», разработанных в рамках осуществления реализации инициатив президента, направленных на повышение благосостояния граждан. Все проекты ориентированы на решение конкретных проблем населения и получили высокую поддержку со стороны общества.

Так, в рамках проекта «Жер аманаты» государству за два года возвращено более 10 млн гектаров земли. За январь-февраль по проекту «Қарызсыз қоғам» финансовой грамотности обучено 15 тысяч человек. До конца 2024 года планируется обучить 750 тысяч граждан.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о деятельности законодателей по линии парламентской дипломатии.

 

#мажилис #Токаев #работа #Кошанов #отчет

Популярное

Все
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Долгая дорога к родному языку
Мой дом – моя крепость
Ежедневно врачи больницы Медицинского центра УДП РК спасают сотни жизней
Камин-убийца
Дело чести и долга
На выход! Из тени
Миссия – служить людям
Жители области Абай говорят слова благодарности в адрес сотрудников департамента полиции
Сноха казахского аула
В круговерти добрых дел
Чужой беды не бывает
Простые слова о самом важном
Они не могли поступить иначе
Уникальность – залог успеха
Ценности взаимоуважения, солидарности и поддержки
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
Казахстан отмечает День благодарности
Главы МИД Казахстана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
В семье единой
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Откуда берет корни название города Костанай
Вы сапожник? Нет, я повар!
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Алматы вновь тряхнуло
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Президент подписал поправки в законодательство по вопросам безопасности детей
Проверки в хостелах идут в Астане
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Спикер Сената: В непростые времена наш народ проявлял милос…
Олжас Бектенов отчитался перед главой государства
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
Токаев поручил Головкину искоренить негативные явления в ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]