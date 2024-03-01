Ерлан Кошанов доложил президенту о работе Мажилиса

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Президент был проинформирован о текущей законотворческой деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщил Ерлан Кошанов, все поставленные главой государства задачи по законодательному обеспечению запланированных преобразований выполняются на должном уровне и своевременно.

Так, только за два последних месяца Мажилис принял и направил для рассмотрения в Сенат 18 законов. Это поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, по вопросам цифровизации, науки, ведения бизнеса, страхования ответственности медицинских работников, трансфертного ценообразования, миграции населения.

Во исполнение поручения президента депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами – Бюджетным, Водным, Строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. Каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью, все мероприятия палаты открыты для СМИ и заинтересованных НПО.

Глава государства также был проинформирован о работе партии AMANAT. Особый акцент был сделан на партийных проектах «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсыз қоғам», разработанных в рамках осуществления реализации инициатив президента, направленных на повышение благосостояния граждан. Все проекты ориентированы на решение конкретных проблем населения и получили высокую поддержку со стороны общества.

Так, в рамках проекта «Жер аманаты» государству за два года возвращено более 10 млн гектаров земли. За январь-февраль по проекту «Қарызсыз қоғам» финансовой грамотности обучено 15 тысяч человек. До конца 2024 года планируется обучить 750 тысяч граждан.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о деятельности законодателей по линии парламентской дипломатии.